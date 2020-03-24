Günümüz ihtiyaçlarına seyyar çözümler

Bu gün, yaşadığımız dünya da; virüslere ve hastalıklara karşı daha duyarlı ve dikkatli olmamız gereken şu anlarda; hijyeni sağlama ve korumaya yönelik olarak çalışma yapan seyyar tuvalet üreticilerini ve üretmekte oldukları seyyar ürünleri sizin için yakından inceledik. Yazımıza he şirket ve ürün sığmayacağından yazı dizimizi parçalar halinde yayınlayacağız.

Bu alanda çalışmalarıyla ve ürün gurubuyla en dikkat çekici üreticilerden biri olan; Seyyar Tuvalet üretim ve Pazarlama şirketiyle yazımıza başlıyoruz. Toplamda 40 bin metrekarelik alanda seyyar ürün arge, üretim ve pazarlama faaliyetleri gösteren Seyyar Tuvalet hizmetleri şirketi, sürekli olarak yeni ürün çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketin n öne çıkan ürünü olan seyyar tuvalet alanında, kendi patent haklarına sahip olduğu; polietilen yapıdaki seyyar tuvalet modellerinin yanında, seyyar lavabo , seyyar wc , seyyar alaturka tuvalet modellerinin üretimini %100 yerli olarak gerçekleştirmektedir.

Seyyar olarak taşınabilirliğe sahip olması gereken seyyar ürünler, yapılarının hafif olması ve mikrop taşımaz yapıda olmaları için polietilen maddeden üretilmektedir. Seyyar tuvalet modeli olarak, bir çok farklı modele sahip olan şirketin en çok satılan seyyar ürün modelleri; seyyar tuvalet, su depolu seyyar tuvalet, atık depolu seyyar tuvalet, alaturka seyyar tuvalet ve seyyar lavabo diyebiliriz. Tüm bu ürün gurupları içerisinde bir çok alt model üreten şirkete ulaşmak için buraya tıklamanız yeterlidir.



