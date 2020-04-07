Güvenilir bilet alışverişi

Bilet alışverişlerini herkes internet üzerinden kolayca yapmaya başladı. Bilet alım noktalarına ulaşım ya da sonrasında bekleme gibi sorunların yaşanmadığı internet sitelerinden kolaylıkla biletler satın alınabiliyor. Otobüs ve uçak biletler en popüler biletler olduğundan birçok sitede bu biletlerin satışı gerçekleşir. Site sayısının çok olması insanların güvenli olmayan sitelere girişine de sebep olabilmektedir.

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Kredi Kartına Özel Taksit İmkanları

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kredi kartlarının kullanılması en büyük riski oluşturur. Kredi kartı bilgilerinin yasal olmayan sitelerin eline geçmesi ciddi sorunlar yaratabilir. Bu sebeple de firmamızın online otobüs ve uçak bileti satın al ırken sunduğu güven çok önemlidir.