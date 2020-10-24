Güvenilir İnstagram Hesabı Nasıl Olur?

Birçok takipçiye ve beğeniye sahip olmak günümüzde popülerlik anlamında tercih edilen bir durumdur.

Özellikle yüksek takipçili Instagram hesapları, popülerlik açısından büyümenin ilk adımı oluyor. İnstagram hesabı satın al , belirli takipçilerin belirli ücretlerle satın alınması durumu bulunur. Ancak bazı satın alınan hesaplarda fake bir durum yaşanır.

Instagram Hesabında Kullanıcı Sayısı

Instagram hesabı satın alırken güvenilir bir hesap olup olmadığını kontrol etmenin en önemli adımı kullanıcı sayısıdır. Kullanıcı sayısı popülerliği ve aynı zamanda güvenilir bir hesap olup olmadığını gösterir. Takipçi sayısı, satın alınan instagram hesabı kullanıcı sayısına göre farklılık gösteriyorsa burada bir güvensizlik oluşur. Bu yüzden satın aldığınız hesabın takipçi sayısı aldığınız anda azalmıyor ve sabit olarak duruyorsa bu güvenilirdir. Ancak satılık Instagram hesapları çoğu zaman bu durumda bir problem yaratabilir. Bu durumu da bir seçenek olarak kullanıcı sayısı ile öğrenmek sağlanabilir.

Takipçilerin Orijinal Olması

İnstagram satılık hesap içerisinde orijinal takipçi sayısı önemli bir detaydır. Satılık Instagram hesabı aldığımızda takipçi sayısı, beğeni, hikâye görüntüleme gibi durumlarda etki göstermiyorsa burada orijinal bir takipçi yoktur, Bir Instagram terimi olarak buna bot bir takipçi demek doğru olacaktır. Bot takipçi popüler olunmasına engel olur. Bunu fark eden farklı kişiler, hesabın fake bir hesap olduğunu anlayıp sizi takip etmek istemez.

Hesabın Kullanıcı Aktifliği