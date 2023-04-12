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Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi

Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi
12 Nisan 2023 Çarşamba 21:57

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kara yollarında farklı noktalarda yaşanan heyelanlar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kent merkezindeki Depin mevkisinde sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi.

Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, bir bölümü çöken yolda biriken toprak, çamur ve kaya parçalarını iş makineleriyle temizleyerek, araçların güvenli geçişini sağladı.

Çukurca kara yolundaki Geçimli ve Köprülü köyleri arasındaki yol da heyelan nedeniyle kapandı.

Yoldaki toprak birikintisi ve taşları temizleme çalışmalarını sürdüren ekipler, Hakkari-Yüksekova kara yolundaki farklı noktalarda aralıklarla yaşanan toprak kaymalarına da müdahale ederek, yolu açık tutmaya çalışıyor.

Etiketler; #çukurca #hakkari #Hakkari-Van kara yolu #toprak kayması
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