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Hakkari'de polis araçlarına taş attıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı

Hakkari'de polis araçlarına taş attıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı
14 Nisan 2023 Cuma 13:58

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) seçim irtibat bürosunun açılışı sonrasında terör örgütü PKK lehine slogan atarak polis araçlarına taşla saldırdıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

İlçede, 10 Nisan'da yapılan Yeşil Sol Parti seçim irtibat bürosunun açılışının ardından terör örgütü PKK lehine sloganların atılması ve zırhlı polis araçlarının taşlanmasına ilişkin soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda tespit edilen 15 kişi, ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Etiketler; #gözaltı #hakkari #terör örgütü PKK
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