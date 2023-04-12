Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde sağanak nedeniyle taşkınlar yaşandı, elektrik direkleri devrildi.

Şemdinli'de iki gündür etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Derelerin taştığı ilçede birçok noktada heyelan yaşandı, devrilen bazı elektrik direkleri ekipler tarafından onarıldı.

Yağıştan dolayı Şemdinli-Derecik ve Şemdinli-Aktütün kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çukurca ilçesinde de şiddetini artıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede belediye ekipleri olumsuzluğun yaşanmaması için önlem aldı.