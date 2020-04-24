Hangi hastalıklar Erken emekli Olabiliyor? Hastalıkları Olanları Müjde Erken Emeklilik hakkınız Var

SGK vatandaşlara bazı hastalıklarda erken emekli olma hakkını verdi. Hangi hastalıklarda erken emekli olabiliriz? Hastalığı olan çalışanlar erken emekli olabilir mi? Erken emeklilik koşulları nelerdir? Detaylar haberimizde...

SGK vatandaşlara bazı hastalıklarda erken emekli olma hakkını verdi. Hangi hastalıklarda erken emekli olabiliriz? Hastalığı olan çalışanlar erken emekli olabilir mi? Erken emeklilik koşulları nelerdir? Detaylar haberimizde...

SGK mevzuatına göre, bazı hastalıklar nedeniyle çalışan insanların işgücünün yüzde 60'ının kaybedilmesi, onların erken emekli olmaları için geçerli bir neden. Erken emeklilik sorunları ülkemizdeki en çok konuşulan konular arasındadır. Sosyal güvenlik uzmanları konuyla ilgili sık sık açıklama yapsa da, gündemde yer alan Erken emeklilik koşulları nelerdir, hastalığı olan çalışanlar erken emekli olabilir mi gibi konulara değineceğiz…

Kaynak: Haberzamani.net



