Hangi Kredi kullanıcılarına sunmuş olduğu hesaplama araçları ile birçok konunun anında hesaplanmasını sağlıyor.

2006 yılında faaliyetlerine başlayan Hangikredi , kullanıcılarına her türlü kredi, kredi kartı, sigorta hizmetleri, yatırım ve mevduat ile internet kampanyaları hakkında destek sağlıyor. Sitenin sürekli araştırma ve analizleri sonucunda oluşturduğu bilgilerden, kredi ihtiyacı olan kişilerin büyük çoğunluğu faydalanıyor. Siteye yılda 20 milyonun üzerinde kullanıcı giriş yapıyor ve hizmetlerinden ise 2 milyonun üzerinde kişi faydalanıyor. Hangi Kredi, kullanıcılarına en güncel ve faydalı verileri sunarak, işlemleri esnasında kötü sürprizlerle karşılaşmalarına engel oluyor.

Hangikredi Sitesinin Hizmet Özellikleri

Site, kullanıcılarının güvenli ve kazançlı işlemler yapmasını prensip olarak benimsiyor ve hizmetlerini bu çerçevede veriyor. Site sağlam altyapısı sayesinde, kullanıcıların site üzerinden yapmış oldukları başvuruları, SSL sertifikası ve BDDK denetimi altında güvenli olarak ilgili yerlere ulaştırıyor. Sitenin genç ve profesyonel ekibi ise, kullanıcıların daha avantajlı kredilere ulaşması için, sürekli araştırma içinde bulunuyorlar.

Kredi

Site, kredi ihtiyaçları olanlar için, en uygun faiz ve vadelerle kredi bulma imkanı sağlıyor.

Hangi Kredi üzerinden;

İhtiyaç kredisi: dosya masrafı, faiz oranı, aylık ve toplam ödenecek tutarlar karşılaştırılabiliyor.

Konut kredisi: dosya masrafı, ekspertiz ücreti, DASK ve hayat sigortası primleri dahil edilerek hesaplanıyor.

Taşıt kredisi: sıfır ve ikinci el taşıt kredileri ile motosiklet kredileri

KOBİ kredisi ile ilgili kredi sorgulama ve kredi başvurusu yapılabiliyor.

Hangi Kredi üzerinden yapılan tüm kredi başvuruları, güvenli ve BDDK mevzuatları kapsamında yapılıyor. Bu sayede tüketiciler, bankaların şubelerine gitmeden, istedikleri yerlerden kredi başvurusu yapabiliyorlar. Kullanıcılar istemedikleri ve onay vermedikleri takdirde, site üzerinden SMS almıyorlar.

Hangi Kredi üzerinden gerçekleştirilen kredi karşılaştırması ve kredi başvuru işlemlerinden hiçbir komisyon veya ücret alınmıyor. Kullanıcılar, kredi karşılaştırmalarını kredi tutarı, kredi vadesi, faiz oranı, aylık taksit ve toplam ödeme rakamları üzerinden kolaylıkla yapabiliyorlar.

Hesaplama Araçları Nasıl Çalışıyor?

Hangi Kredi kullanıcılarına sunmuş olduğu hesaplama araçları ile birçok konunun anında hesaplanmasını sağlıyor.

Kullanıcılar hesaplama araçlarını kullanarak;

Kredi yapılandırması düşünen kişiler, aylık ve toplamda ne kadar ödeyeceklerini öğrenebiliyorlar

Kredi notu da dahil edilerek, ne kadar kredi çekebileceklerini öğrenebilirler

Taksitli nakit avans konusunda en uygun koşulları sağlayan kredi kartları öğrenilebilir.

Hesaplama araçları ayrıca, kredi kartı ödemesini geciktirenlerin, ne kadar gecikme faizi ödeyeceklerinin hesabını da yapıyor.

Sigorta

Hangi Kredi üzerinden, tüketicilerin ihtiyaç duyacağı tüm sigorta türlerinin en uygun koşullu olanlarına ulaşmak mümkün oluyor.

Karşılaştırma yapılabilecek sigorta türleri arasında şunlar bulunuyor;

Zorunlu trafik sigortası

Kasko

Sağlık sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası

DASK

Konut sigortası

Motorlu taşıtlar vergisi

Tüketiciler bu sigorta türlerinde hizmet veren tüm firmalara, sigorta bölümünden ulaşabiliyorlar. Bu sayede kendileri için gerek taksit, gerekse indirim oranları görerek karşılaştırma yapabiliyorlar. Sistem çok kısa sürede, çok fazla sigorta firmasının incelenmesini de sağlayarak, zamandan ve paradan tasarrufta sağlıyor.

Diğer Hususlar

Hangi Kredi üzerinden karşılaştırma yaparak en uygun kredi kartı seçimi yapmak ve kredi kartı başvurusu yapmak ta mümkün oluyor. Tüketiciler bu karşılaştırmaları; yıllık aidat ücreti, asgari ödeme tutarları, ATM ve üye iş yeri sayıları, taksit imkanları ve taksitli avans limitleri gibi başlıklar üzerinden yapabiliyorlar.

Hangi Kredi, kullanıcılarına ev ve iş yerleri ile mobil cihazları için en uygun internet kampanyasına ulaşma imkanı da sağlıyor. Tüketiciler, internet sağlayıcı firmaların kampanyalarını inceleyerek, kendileri için en uygun olanını tercih edebiliyorlar. Ayrıca, tercih edilen internet kampanyasının altındaki beni arasın butonuna tıklanarak, kampanyadan en kısa sürede faydalanabiliyorlar.