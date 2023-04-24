Hatay'da ara tatil sonrası öğrenciler dersbaşı yaptı

HATAY (AA) - "Asrın felaketi"nin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde ara tatil sonrasında eğitim öğretim yeniden başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçede, öğrenciler ara tatilin sona ermesiyle dersbaşı yaptı.

Eğitim öğretimin sürdüğü hasarsız okullara sabahın erken saatlerinde gelen öğrenciler, yeniden arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri de bahçede sıraya girip İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflarına geçti.

Okul Müdürü Ali Koç, sınıfları gezerek öğrencilere moral verdi.

Öğrencilerin seslerini çok özlediklerini belirten Koç, "Okul sizinle güzel. Deprem gerçeği yaşadık. Avrupa'dan misafirlerimiz gelmişti. O zaman konu yine depremdi. Depremden kaçamayacağız. Dünya kaçamıyor depremden ama önlem, tedbir almak, bilinçli hareket etmek önemli." ifadesini kullandı.