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Hatay'da depremzede kadınların diktiği bayramlıklar kadın ve çocukları sevindirdi

Hatay'da depremzede kadınların diktiği bayramlıklar kadın ve çocukları sevindirdi
17 Nisan 2023 Pazartesi 16:31

HATAY (AA) - Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Hatay'da oluşturulan dikiş atölyelerinde, depremzede kadınlarca hazırlanan bayramlıklar konteyner kentteki afetzede kadın ve çocuklara dağıtıldı.

Büyükdalyan, Katar-Türkiye, Kırıkhan ve Konya konteyner kentlerinde 20 Mart'ta uygulamaya konulan "Şule Yüksel Şenler Üretim Atölyeleri"nde, depremzede 45 kursiyere dikiş alanında istihdam sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da onursal başkanlığını yaptığı vakfın atölyelerinde depremzede kadınlar, Adana Olgunlaşma Enstitüsü ve halk eğitim merkezlerinden 15 usta öğreticinin öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kadın ve çocukları Ramazan Bayramı'nda mutlu etmek için kıyafet dikti.

Özenle dikilen bayramlıklar, konteyner kentlerde kalan depremzede 750 çocuk ve 100 kadına dağıtıldı. Çocuklara ayrıca, 250 şeker toplama çantası da hediye edildi.

- Kursiyerlerden Şule Yüksel Şenler Vakfına teşekkür

Kursiyerlerden 4 çocuk annesi Songül Yalman, AA muhabirine, depremde evlerinin yıkıldığını ve konteyner kente gelerek burada bir yaşam kurmaya çalıştıklarını anlattı.

Depremde çok fazla yakınını kaybettiğini aktaran Yalman, kursa katılarak yaşadıkları acıları unutmaya çalıştıklarını söyledi.

Yalman, kurs sayesinde meslek de öğrendiklerini belirterek, "Daha önce hiç dikiş dikmeyi bilmiyordum. İğne bile tutmamıştım. Şimdi tulum, etek dikiyorum. Çocuklarıma kıyafet dikiyorum. Buradaki çocuklara da bayramlık yaptık, inşallah güle güle giysinler." dedi.

Saadet Avcı da depremde omzunun kırıldığını, bu yüzden başka şehirde tedavi görüp tekrar memleketi Hatay'a geldiğini ifade etti.

Kaldığı konteyner kentte açılan kursu duyunca hemen müracaat ettiğini dile getiren Avcı, "Bir şeyler öğrenme adına kayıt yaptırdık. Hem zamanı iyi değerlendiriyorum hem de sıkılmıyorum. Kursu açtıkları için tüm vakıf çalışanlarına teşekkür ediyorum, bu kursları açmaları bizim için çok iyi oldu." diye konuştu.

- "Burada stresimizi atıyoruz"

Kursiyerlerden Fadime Öztürk de depremde evlerinin ağır hasar aldığını, o yüzden konteyner kente yerleştiklerini kaydetti.

Çocuğu ve eşiyle konteyner kentte yaşama tutunduklarını vurgulayan Öztürk, "Kurs benim her zaman hayalimdi, hep istiyordum. Sağ olsunlar böyle bir kursu açtılar, biz de burada hem işi öğreniyoruz hem de para kazanıyoruz. Gece gündüz çalışıp buradaki çocuklara bayramlık yetiştirmeye çalıştık. Zamanımız güzel geçiyor, burada stresimizi atıyoruz. Çocuklarımız da burada kreşe geliyor." ifadelerini kullandı.

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da faaliyet gösteren Şule Yüksel Şenler Üretim Atölyeleri'nde haftanın 5 günü açık olan dikiş atölyelerinin yanı sıra 6 tasarım atölyesi, bir kuaför ve 2 anaokulu da bulunuyor.

Etiketler; #bayramlık #çocuk #deprem #hatay #ramazan bayramı #Şule Yüksel Şenler Vakfı
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