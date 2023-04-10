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Hatay'ın Belen ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Belen ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
10 Nisan 2023 Pazartesi 14:41

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Sarımazı Mahallesi'nde acil yıkılması gereken binalar ve enkazların kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

Çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri kontrolünde gerçekleştiriliyor.

Kontrollü yıkımların yapıldığı alanda polis ekipleri de güvenlik önlemi alıyor.

Bina sakinleri, yıkımların yapıldığı bölgelerde enkazdan çıkabilecek eşyaları için bekleyebiliyor.

Molozlar, kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek depolama alanlarına sevk ediliyor.

Etiketler; #belen #deprem #enkaz #hatay #Sarımazı #yıkım
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