Hibiskür Sitemizde Satışta!

Resmi satış sitemizde müşteri memnuniyeti ön plandadır. Olumlu geri dönüşler de bu yöndedir. Keyifli alış verişler dileriz.

Uzun süredir bu ürün ile ilgili tanıtım yazıları ve ya reklamları görüyorsanız, arkadaş çevrenizden hibiskür fiyat kullananlardan bilgi alıyorsanız, internet üzerindeki sitelerden de kullanım ve içerik hakkında bilgi edindiyseniz kullanmaya başlamak için satın almaya karar verebilirsiniz. Bunun için de resmi satış sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sipariş formu hazırlama, kargo süreci, ödeme ve teslimat ile devam eden işlemlerinizle kısa sürede ürün için alış verişinizi keyifle tamamlamış olursunuz. Resmi satış sitemizde müşteri memnuniyeti ön plandadır. Olumlu geri dönüşler de bu yöndedir. Keyifli alış verişler dileriz.

Kargom Nerede?

BağlantıÜrün paketiniz özenle hazırlandıktan sonra kargo şirketi çalışanına aynı gün içinde teslim edilir. Aras Kargo, PTT Kargo ve ya MNG Kargo seçiminize göre gönderim başlar. Verdiğiniz adrese göre yola çıkan paketiniz birle iki iş günü içinde elinize ulaşmaktadır. Kargom nerede uygulamaları, kargo şirketinin sayfası ve ya sitemizden de inceleyebilirsiniz. Pazar günü iş günü olarak sayılmamaktadır.

Kapıda Ödeme Yöntemi

Seçmiş olduğunuz sayıda ürün için yapacağınız ödemeyi kapıda ödeme yöntemini kullanarak yapabilirsiniz. Bu yöntemde kargo çalışanının yanında olan pos cihazını kullanabilirsiniz. Kredi kartı ve ya nakit para sizin seçiminize göre kullanılabilir. İsterseniz de havale ve ya EFT yapabilirsiniz. İnternet bankacılığını kullanmak bazı müşteriler için çok daha kolay olarak belirlenmektedir. Tek tıkla oturduğunuz yerden işlem yapabilir, satın alımınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Tamamen bitkisel içerikli olan ürün herhangi bir hastalığın teşhis ve ya tedavisinde kullanılan bir ilaç grubunda değildir. Kullanmadan önce muhakkak orijinal ambalajdaki kullanım talimatını okuyunuz. Sabah ve ya akşam yemeklerinizden önce sıcak ve ya soğuk su, yoğurt ile karıştırarak zahmetsizce hazırlanabilir.

İçerik Bilgisi

İçeriğinde enginar çiçeği, acı çehre tohumu, maydanoz, biberiye, hibiskür çiçeği, C vitamini, anti oksidan, fulya çiçeği bulunmaktadır.

İndirimli Fiyatlar

Yenilenen indirimli fiyat listemize göre 30 günlük ürün 99 tl + 10 tl kargo ücreti, 60 günlük ürün 189 tl + ücretsiz kargo, 90 günlük ürün 259 tl + ücretsiz kargo olarak satışa sunulmuştur.