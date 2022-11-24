Hindistan'da karakollardaki uyuşturucunun kaybolmasıyla ilgili fareler suçlandı

ANKARA (AA) - Hindistan'da polis, karakollarda tutulan uyuşturucu maddenin yaklaşık 200 kilogramının "ortadan kaybolmasıyla" ilgili fareleri suçladı.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki bir hakim, uyuşturucu kaçakçılığı davalarında delil olarak gösterilmesi için karakollarda saklanması talep edilen esrarın yaklaşık 200 kilogramını farelerin "yediğini" ifade etti.

Hakim Sanjay Chaudhary, bir duruşmada polisten kanıt olarak ele geçirilen esrarı göstermesi istendiğinde, farelerin uyuşturucuyu "yok ettiği" cevabının alındığını aktardı.

Chaudhary, uyuşturucu satıcılarından ele geçirilen yaklaşık 700 kilogram esrarın Mathura bölgesindeki polis karakollarında tutulduğunu kaydetti.

Esrarın "fare istilası tehlikesi altında olduğunu" söyleyen Chaudhary, karakollarda tutulan esrarın 200 kilogramının fareler tarafından yok edildiğini belirtti.

Hindistan'da 10 Mart'ta görülen bir davada da yine polis, 386 kilogram esrarın "bir kısmının fareler tarafından yendiğini" belirten rapor hazırlamıştı.