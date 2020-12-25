Hotmail Temel Özellikleri

Hotmail hesabınız ile; e-posta göndermekten bir Word dosyasını düzenlemeye kadar, yapabileceğiniz pek çok şey vardır.

Hotmail Temel Özellikleri
25 Aralık 2020 Cuma 10:15

Hotmail’in temel özelliklerinin neler olduğunu ve bunları nasıl kullanacağınızı öğrenmek ister misiniz? O halde, hadi başlayalım!

Bir Hotmail Hesabı Alın

Tüm bu temel özelliklerden faydalanabilmek için, her şeyden önce bir Hotmail hesabına ihtiyacınız vardır. Bir hesap oluşturduktan sonra, oturum açmak için Hotmail.com adresine gidin, e-posta adresinizi ve şifrenizi yazıp gelen kutunuza giriş yapın. Sol tarafta e-posta menüsünü göreceksiniz.

  • Gelen Kutusu

Hesabınıza giriş yaparak gelen kutunuza ulaşabilirsiniz. Bu menüde, insanların size gönderdiği tüm e-postaları görebilir, silebilir, okundu olarak işaretleyebilir veya favori olarak ekleyebilirsiniz. Bu sayfa, aslında Hotmail’e girdiğinizde ana sayfanızdır.

  • Önemsiz

Çoğunlukla spam veya alakasız e-postalardan oluşur. Bu dosyadakileri ayda bir silmek isteyebilirsiniz. Ancak yine de, bir sosyal ağa ya da hizmete kaydolduğunuzda, kayıtlı e-posta adresinize davet gelebilir. Bu nedenle, herhangi bir siteye kaydolurken kontrol edin.

  • Taslaklar

Tamamlanmamış bir e-postayı, daha sonra tamamlamak üzere kaydedebilirsiniz. Bir mail penceresi açıp kapatırsanız, bitirebilmeniz için otomatik olarak taslak olarak kaydedilir.

  • Gönderilenler

Bu klasör, gönderdiğiniz tüm e-postaları içerir. İletiye dosya eklerseniz, yeniden indirebilmeniz için bu klasörde olacaktır.

  • Silinenler

Sildiğiniz bir e-posta bu klasöre kaydedilir. Buradan onu geri alabilir ve orijinal klasörüne geri gönderebilirsiniz. Silinen e-postalar, 1 ay sonra kalıcı olarak silinmektedir.

  • Diğer Hesaplar

Kullandığınız hesabın dışında, Gmail veya Yahoo gibi harici bir hizmetten bağlanırsanız, burada görünür. Üzerine tıklarsanız, o hesabın gelen kutusunu görebilirsiniz.

Kaynak : https://giris.email

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