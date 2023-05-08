'Hukukun Gelecekteki Konuları Zirvesi' düzenlendi

Bu yıl ilk kez Gökçe Avukatlık Ortaklığı tarafından düzenlenen Hukukun Gelecekteki Konuları Zirvesi'nde; hukuk, teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimleri bir araya geldi.

Zirvede yapay zekadan otonom araçlara, Web 3’ten e-ticarete hukuk ile teknolojinin kesiştiği en sıcak konular masaya yatırıldı. Regülasyonların hızla dijitalleşen iş dünyasına yaptığı pozitif ve negatif etkiler alanında uzman isimler tarafından değerlendirildi.

Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlik hukuk ve teknolojisi ilişkisi çerçevesinde sektörün en İstanbul Barosu Önceki Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun açılış konuşması ile başladı.

“MESELE DİJİTALLEŞMENİN DEĞİŞİMİNE HUKUKÇULAR OLARAK AYAK UYDURABİLMEK”

Sözlerine Görkem Gökçe’ye teşekkür ederek başlayan Durakoğlu, “Dünya büyük bir değişim sürecinde. Ne yazık ki bu değişime ayak uydurma konusunda özellikle Türkiye’deki biz hukukçular çok avantajlı değiliz. Çünkü nitelikli hocaları olmayan fakültelerden alınan diplomalarla gelen elimizdeki insan kaynağı maalesef yetersiz. Türkiye’nin bu durumu öngörmeksizin dijitalleşme ile gelen büyük değişimi karşılamaya çalışması gelecekte bizi daha da zora sokacak. Peki bunu nasıl tersine çevirebiliriz? Diğer yandan bildiğiniz gibi hukuk muhafazakâr bir bilim dalı. Teknoloji hızla ilerlerken, hukuk arkadan onu takip ediyor. Bu yarışta aradaki mesafeyi kapatma adına neler yapabiliriz? Hukukun Gelecekteki Konuları Zirvesi’nde bugün bu temel sorulara cevaplar bulmaya çalışacağız” dedi.

GÖKÇE’NİN ÜSTLENDİĞİ CEM KARACA NFT DAVASI, TÜM DÜNYADA EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Zirvenin ilk oturumu olan “Kripto sanatlar cephesinde neler oluyor?” paneli Av. Görkem Gökçe’nin moderatörlüğünde yapıldı. Bu zirve amaçlarının girişimcilere, yatırımcılara ve yöneticilere küçük bir pencere açmak olduğunun altını çizen Av. Görkem Gökçe, Transferchain Kurucu Ortağı Tuna Özen, Gökçe Avukatlık Ortaklığı Kıdemli Avukatı Av. Yağmur Yollu ve Üretken Akademi Kurucusu Kadircan Kırkoyun’un katıldığı panelde konuklara NFT dünyasındaki gelişmeler özelinde sorularını yöneltti.

Oturumda NFT gibi yeni teknolojilerin istihdama yaptığı katkılar, alıcı tarafında yaşanan olgunlaşmanın NFT pazarında yarattığı değişim ve NFT satın alma süreçlerinde akıllı kontratların önemi değerlendirildi. NFT hukuku tarafındaki güncel gelişmelerin de konuşulduğu bu bölümde, Gökçe’nin üstlendiği ve sektör için emsal niteliği taşıyan Cem Karaca’nın NFT portresi davasının detayları Av. Yağmur Yollu tarafından paylaşıldı. Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca tarafından açılan davanın ardından NFT satış platformu OpenSea’den kaldırılan Cem Karaca NFT portresi ile ilgili yaşanan tüm sürecin telif hakları ihlali açısından NFT hukuku alanında dünyadaki ilk davalardan biri olması dolayısıyla sahip olduğu önemin altı çizildi.

YAPAY ZEKA GİBİ TEKNOLOJİLER İLE TOPLUMUN DEĞER YARGILARI ARASINDA BİR DENGE KURMAK ÖNEMLİ

Günün ikinci bölümü olan “Yapay zeka çağında, iş, hukuk ve ötesi” Slash Ventures Yönetici Ortağı Ali Erhan Tamer’in moderatörlüğünde, Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin ve Codeway Yönetici Ortağı Tolunay Tosun’un katılımlarıyla yapıldı. Ali Erhan Tamer’in panelistlere yapay zeka platformu ChatGPT’nin önerdiği soruları yönelterek başladığı panelde, yapay zekanın iş dünyasına getireceği verimlilikten bilgi ile ilişkimizde yaratacağı değişime ve hukukun farklı alt disiplinleri üzerindeki etkilerine kadar birçok konu masaya yatırıldı. Yapay zeka etiğinin en az sağladığı faydalar önemli olduğu ve bu teknolojinin toplumun değer yargıları ile nasıl şekillendiği konusu ise güncel örnekler üzerinden değerlendirildi.

“E-TİCARET ALANINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETMELİ”

Günün bir diğer oturumunda “E-ticaret alanındaki düzenlemelerin sektöre yansımaları”, Ready for Change Kurucusu Murat Erdör’ün moderatörlüğünde, Gemius Türkiye Ülke Müdürü İdil Kesten, VenueX Yönetici Ortağı Kürşad Arman ve Otwo Ventures Kurucusu Onur Kavak tarafından masaya yatırıldı. Her 100 kişiden 91’inin e-ticaret kullanıcısı olduğu gibi Türkiye pazarı ile ilgili çarpıcı verilerin aktarıldığı panelde, e-ticaret alanındaki reklamlarda son dönemlerde yaşanan düşüşün ilgili düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden önce pandeminin bitişinin etkisiyle gerçekleştiğinin altı çizildi. E-ticaret markalarının pazarlama süreçlerinde ellerindeki veriyi doğru ve anlamlı kullanabilmeleri konusunda platformlara uyumluluğun önemine değinilen oturumda, ilgili yasal düzenlemelerin pazardaki büyümeyi teşvik etmesi yönünde olmasının önemine vurgu yapıldı.

“PLATFORMLAR DÜNYASINDA GİRİŞİM OLARAK HAYATTA KALABİLMENİN YOLU KURALLARA UYMAK”

Öğle arasından önceki bölümde “Yeni teknolojilerin ekosisteminde hukukun sıcak gündemi” paneli, Doç Dr. Bedii Kaya’nın moderatörlüğünde, ELYT Kurucu Ortağı Ahmet Usta, Transferchain Kurucu Ortağı Mert Başer, pazarlama profesyoneli Serra Yılmaz ve Onedio Kurucusu Kaan Kayabalı’nın katılımlarıyla gerçekleşti. Panelde blok zincir alanında hayata geçecek yasal düzenlemelerin kullanıcılara riskin minimize edilmesi açısından getireceği faydalara, veri güvenliğinin pazarlama faaliyetleri açısından sahip olduğu kritik öneme ve Apple, Google gibi platformun yönettiği dijital iş dünyasında sürdürülebilir biri girişim olabilmenin inovasyon ile ilişkisine değinildi.

"MARKA İŞ BİRLİĞİ BELİRTME ZORUNLULUĞU ORGANİK PAYLAŞIMLARDA İNFLUENCER’LARI NEGATİF ETKİLİYOR"

“Influencer’ların hukuk dünyasından beklentileri” isimli panel Arslantaş Creative’in Kurucusu Haluk Arslantaş’ın moderatörlüğünde ve Influencer’lar Cemre Solmaz, Maral Özdoğan ve Sude Durmuş katılımlarıyla gerçekleşti. Panelde, iş birliği belirtme zorunluluğu ile ilgili düzenlemenin etkileşim açısında getirdiği artı ve eksilerden, influencer’ların karşılaştıkları linçlerin regülasyon tarafındaki yansımalarına kadar birçok konu konuşuldu.

"OTONOM ARAÇLAR İÇİN YAPAY ZEKA TARAFINDA HENÜZ NORMLAŞMIŞ BİR DURUM YOK"

“Otonom araçlar için hukuki sorumluk çıkmazı” isimli oturumda Av. Sidar Tunca, Doç Dr. Mesut Serdar Çekin ve İTÜ Güneş Arabası Ekibi’nden Şafak Özkan Pala, panelin moderatörü olan teknoloji gazetecisi Özgür Çetin’in sorularını yanıtladılar. Sürücüsüz araçların karıştığı güncel kazalar özelindeki örnekler üzerinden otonom araçlar ile ilgili regülasyon tarafındaki gelişmelerin değerlendirildiği panelde, bu alandaki gelişmelerin çevre üzerindeki olumlu etkilerinden Türkiye’ye özel trafik ve yol şartları karşısında yapay zekalı sistemlerin karşılaşabileceği uyum sorunlarına kadar birçok konu konuşuldu.

WEB3 DÜNYASI REGÜLASYONLARA HAZIR MI?

Günün en ilgi çeken oturumlarından “Web3 teknolojileriyle fintech dünyası nereye gidiyor?” isimli panel, Figopara CEO’su Koray Gültekin Bahar’ın moderatörlüğünde, Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin, Mars Kurucu Ortağı Emrah Kaya ve Colendi Yatırım Takım Lideri Ahmetcan Durukan’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Panelde, günümüz teknoloji dünyasında gelinen noktada Web 3 ekosistemin artık regülasyona hazır olduğu, özellikle blokzincir ve web3 uygulamalarının yaygınlaşması açısından yasal düzenlemelerin gerekliliği gibi konular masaya yatırıldı. Verinin insan bedenine entegrasyonunun hayata geçtiği bir gelecekte regülasyonlar için kanun koyuculara ihtiyacın da kalmayacağının altının çizildiği panelde, ayrıca teknoloji girişimi yatırımlarında telif hakları ve ürün patentleri gibi konularında hukuk şirketlerinin rolü tartışıldı.

"DİJİTAL DÜNYANIN DENEYİMLİ İSİMLERİN BAŞARILARLA DOLU KARİYER HİKAYELERİ İLHAM VERDİ"

“Dijitalleşmenin altın çağında neler oluyor?” isimli bölümde, Egirişim Kurucusu Hilmi Öğütcü, sahnede Figopara Kurucu Ortağı Bulut Arukel, Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) Kurucusu Zehra Öney ve Scotty Kurucusu Tarık Anlar ile bire bir sohbetler gerçekleştirdi. Figopara’nın fintech pazarı için büyük önem taşıyan exit’inden, Zehra Öney’in Turkcell’den WTECH’e uzanan ilham verici başarı hikayesine ve Tarık Anlar’ın sektöre adım atacak gençlerin örnek alacağı girişimcilik serüvenine yer verilen bu panel, “Hukukun Gelecekteki Konuları Zirvesi” sahnesini bu dakikalarda bir girişimcilik zirvesine çevirdi.

"GELECEĞİ YAKALAMAK İÇİN FİNANSAL GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK VE İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM YAPMAK ÖNEMLİ"

Günün son oturumu olan, “Startup’lar önümüzdeki 10 yılda nelerle karşılaşacak?” isimli panel girişim ekosistemi açısından geleceğe ışık tutan paylaşımlara sahne oldu. Finberg Fintech Ürünleri Koordinatörü Gaye Or’un moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuşmacıları StartersHUB CEO’su Boğaç Göncü, Ruul Kurucu Ortağı Mert Bulut, Werover Kurucu Ortağı Zeynep Balca Yılmaz ve Av. Burak Özdemir idi. Kaynakların daha güvenli araçlara yönlendirilmesi nedeniyle startup’ları fonlamak konusunda ekosistemin önümüzdeki 3-4 yıl zorlanacağının altının çizildiği panelden, insan kaynağına yatırımın yapmanın önemine, değişen dünyada yeni bağlantı protokollerine ihtiyacımız olduğuna ve gezegenimizin geleceği açısından çok kritik olan yenilenebilir enerjinin sürdürülebilirliği açısından girişimlerin rolüne vurgu yapıldı.