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Husumetli olduğu şahsın annesini öldürdükten sonra intihar etti

Husumetli olduğu şahsın annesini öldürdükten sonra intihar etti
09 Nisan 2023 Pazar 22:14

BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı düzenleyerek önce husumetli olduğu kişinin annesini öldürdü, ardından intihar etti.

İlçenin Aksu köyünde Eyüp Y, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu İzzet T'nin evine gitti. Husumetlisi İzzet T'yi evde bulamayan Eyüp Y, annesi Emine T'yi öldürdükten sonra intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cesetler, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, jandarma köyde güvenlik önlemi aldı.

Etiketler; #Aksu köyü #batman #hasankeyf #silahlı saldırı
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