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İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu'nda berberlerle bir araya geldi:

- "15 Mayıs'tan itibaren şu Suriye ve Kuzey Irak'ta biz terörist etkisiz hale getirdiğimizde şu Amerikalı generaller, o bayrakları ile kalkıp taziyeye gidiyor ya terör örgütüne. Onları salya sümük ağlatarak defalarca taziyeye göndermeyen namerttir"- "Eskiden Amerika'nın büyükelçisi laf ettiği zaman Türkiye'nin, yöneticilerin ayakları titrerdi. 'Ne yapacağız?' diye şaşırırdı. Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de bırak büyükelçisini, Amerikan başkanını kimse takmıyor, sallamıyor"

İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu'nda berberlerle bir araya geldi:
04 Mayıs 2023 Perşembe 13:57

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Mayıs'tan itibaren şu Suriye ve Kuzey Irak'ta biz terörist etkisiz hale getirdiğimizde şu Amerikalı generaller o bayrakları ile kalkıp taziyeye gidiyor ya terör örgütüne. Onları salya sümük ağlatarak defalarca taziyeye göndermeyen namerttir." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Beyoğlu'ndaki Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde İstanbul Berberler Odasının düzenlediği kahvaltıda, berberlerle bir araya geldi.

Programda yaptığı konuşmada, pazar tatilinin berberlere ana sütü gibi helal olduğunu dile getiren Soylu, "Ticaret Bakanımızla biraz önce tekrar konuştum. Şükrü başkanın söylediklerini de ifade ettim. 'İnşallah bu önümüzdeki pazar değil ondan sonraki pazar berberlerde tatil başlıyor' dedi." açıklamasında bulundu.

"Erdoğan gitsin" diyenlerin Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçik kalmayacağını söylediklerini aktaran Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu dün de zaten Meclis'te Cumhuriyet Halk Partisi tezkereye ret oyu vererek gösterdi. Eğer biz oradan Mehmetçiğimizi çekersek orada bir terör devleti kurulur mu? Anında. Eskiden Amerika'nın büyükelçisi laf ettiği zaman Türkiye'nin, yöneticilerin ayakları titrerdi. 'Ne yapacağız?' diye şaşırırdı. Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de bırak büyükelçisini, Amerikan başkanını kimse takmıyor, sallamıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yeniden cumhurbaşkanı seçileceğinin altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"15 Mayıs'tan itibaren şu Suriye ve Kuzey Irak'ta biz terörist etkisiz hale getirdiğimizde şu Amerikalı generaller, o bayrakları ile kalkıp taziyeye gidiyor ya terör örgütüne. Onları salya sümük ağlatarak defalarca taziyeye göndermeyen namerttir.

Bizi bugüne kadar yıkamadılar. Yıkamamalarının bir tek sebebi var. Dinimiz, inancımız, ay yıldızlı bayrağımız, milli birliğimiz, bütünlüğümüz, ezanımız ve aile yapımız. Siz sallarsanız, İstanbul'u sallarsınız, siz sallarsanız Türkiye'yi sallarsanız. Buna müsaade etmeyin. LGBT'cileri bir çuvala koyun, Apocuları da bir çuvala koyun, Selocuları da bir çuvala koyun, terör devleti kurmak isteyenleri de bir çuvala koyun, belediyeleri teröre teslim etmek isteyenleri de bir çuvala koyun. Hepsini bir çuvala koyun ve Amerika'ya gönderin."

Bakan Soylu'ya, konuşmasının ardından cam fanus içinde saç kesme makası hediye edildi.

Programa, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ve Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz de katıldı.

Etiketler; #beyoğlu #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #İstanbul Berberler Odası #kahvaltı
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