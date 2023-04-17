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İçişleri Bakanı Soylu, Eyüpspor'u ziyaret etti:

- "Cumhurbaşkanı'mızın spora ve sporculara hassasiyetini biliyorsunuz. Geçmiş dönemlerle kıyaslanmayacak kadar önemli adımlar attı. Bunun yansımalarını da görüyorsunuz. Eyüpspor'un geldiği noktayı da takdir ediyoruz. İnşallah üst üste koyarak geçlerimizin sportif yaşamlarına yönelik çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz"

İçişleri Bakanı Soylu, Eyüpspor'u ziyaret etti:
17 Nisan 2023 Pazartesi 12:19

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpspor'u ziyaret ederek, tesisleri gezdi.

İstanbul 2. Bölgeden AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Eyüpspor'a kendi kullandığı makam aracı Togg ile geldi.

Bakan Soylu'yu Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile sporcular karşıladı.

Murat Özkaya, kulübün faaliyetleri hakkında Soylu'ya bilgi vererek, Göztepe Spor Kulübü'nün stadını beğendiklerini, kendilerinin de yeni ve daha büyük bir stada ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Bakan Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu telefonla arayarak Başkan Özkaya'nın talebini iletti.

Eyüpspor'un stadının 2 bin kişilik olduğunun belirtilmesi üzerine Bakan Soylu, gençliğinde bu statta futbol oynadığını ifade ederek, sporculuk dönemi anılarını anlattı.

Soylu, yeni bir stat için yerinde dönüşüm imkanı varsa bunun kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bir başarı hikayesi görüyoruz. Hem tesisleşmede hem de sportif alanda bir başarı. Yılların spor kulübü. Türkiye'ye hem altyapıda ve üst liglere sporcular yetiştirmiş hem de semtine büyük heyecanlar yaşatmış bir kulüp. Sporla ilgilenen herkesin hatırasının olduğu bir kulüp. U19'un şampiyonluğu nedeniyle sizleri tebrik ediyorum. Kulübe de büyük bir sahiplenme var. Profesyonel müsabakalar önemli ancak altyapı da önemli. Burada tam da semtimize yakışır adımlar atılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın spora ve sporculara hassasiyetini biliyorsunuz. Geçmiş dönemlerle kıyaslanmayacak kadar önemli adımlar attı. Bunun yansımalarını da görüyorsunuz. Eyüpspor'un geldiği noktayı da takdir ediyoruz. İnşallah üst üste koyarak geçlerimizin sportif yaşamlarına yönelik çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz. Eyüpspor'a yolunda başarılar diliyoruz. Üzerimize düşeni yapacağız."

Konuşmasının ardından Bakan Soylu'ya, kulübün geçmişinin anlatıldığı bir kitap ve kulüp forması hediye edildi.

Tesisleri gezdikten sonra takımla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, çim sahada kısa süre top oynadı.

Bakan Soylu, kendisini yolcu eden takım oyuncularına Togg aracını gösterdi. Araca binerek inceleme yapan sporculardan Özgür Okuyucu ve Arda Türköz, Togg'u çok beğendiklerini söyledi. Soylu sporcularla birlikte araç önünde fotoğraf çektirdi.

Etiketler; #ak parti #eyüpspor #Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya #Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken #Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #milletvekilliği adayı #sporcu #ziyaret
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