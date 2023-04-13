İçişleri Bakanı Soylu Rumelililerle iftarda buluştu:

- "Biz sadece 780 bin kilometrekareden müteşekkil bir millet değiliz. Bulgaristan'daki ve buradaki kardeşlerimizin oy hakkını kullanıp temsilinin artması için neler yaptığımızı siz biliyorsunuz. Çünkü Rumeli bizimdir. Çünkü Batı Trakya bizimdir. Biz Rumeli'yiz ve biz o anlayışın ta kendisiyiz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk milletinin sadece 780 bin kilometrekareden müteşekkil olmadığını belirterek "Bulgaristan'daki ve buradaki (Rumeli) kardeşlerimizin oy hakkını kullanıp temsilinin artması için neler yaptığımızı siz biliyorsunuz. Çünkü Rumeli bizimdir. Çünkü Batı Trakya bizimdir. Biz Rumeli'yiz ve biz o anlayışın ta kendisiyiz." dedi.

Rumeli Platformunun Gaziosmanpaşa Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlediği iftar programında konuşan Soylu, Türkiye'nin 10 yılda çeşitli şehirlerde meydana gelen deprem, sel, orman yangınları, Kovid-19 salgını ve 6 Şubat depremleri gibi sınamalardan geçtiğini, buna karşın oluşturulan güçlü altyapıyla bu sorunlarla başa çıkılabildiğini söyledi.

Rumeli'den Anadolu'ya olan tarihsel göçleri işaret eden Soylu, "Biz sadece 780 bin kilometrekareden müteşekkil bir millet değiliz. Bulgaristan'daki ve buradaki kardeşlerimizin oy hakkını kullanıp temsilinin artması için neler yaptığımızı siz biliyorsunuz. Çünkü Rumeli bizimdir. Çünkü Batı Trakya bizimdir. Biz Rumeli'yiz ve biz o anlayışın ta kendisiyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, geçmişten gelen birikimlerinin üzerine çok büyük altyapı yatırımları bina ederek güçlendiğini anlatan Soylu şöyle konuştu:

"Amerikan büyükelçilerinin ülkelerin başbakanlarını tehdit ettikleri bir coğrafyadan geliyoruz. Çok yakın dönemde kimlere ne yaptıklarını açıklayabilirim. Hangi ülkede kime neler yapmaya çalıştıklarını açıklayabilirim. Hala bunun devam ettiğini, hala Türkiye'ye deli feracesi giydirilmek istendiğini görüyoruz. Biz bu ülkenin insanları olarak tarihin en zor dönemlerinden birinden geçiyoruz. PKK ile FETÖ ile mücadelede, hemen yanı başımızda ABD'nin yetiştirmesi olan El-Kaide'yi Türkiye mi kurdu? El-Kaide'yi kuran Amerika'nın kendisidir. Onu Afganistan'a gönderen Amerika'nın kendisidir. DEAŞ'ı ondan türevlendiren Amerika'nın kendisidir. Bunları söylediği için iki sefer ABD'nin yasaklısı haline getirilen, istenmeyen adam ilan edilen birisi olarak bunu söylüyorum. Hiçbir şeyden korkum yok. Bu ülkenin bağımsızlığı, bu ülkenin özgürlüğü için birileri kaybedecekse biz kaybetmeye talibiz."

Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada yapacak çok işi olduğunu belirten Soylu, Balkanlardaki kardeşlerinin özgürce yaşama haklarını alabilmeleri için mücadelelerinin devam edeceğini dile getirdi.

Bir arada, güçlü olunursa hür olunabileceğini dile getiren Soylu şunları kaydetti:

"Allah çalışana ve birlik içerisinde olana mükafatını verir, ödüllendirir. Bizim burada çocukluğumuz hep bir arada geçti. Birbirimizin evinde, sofrasında, düğünlerinde kıyafetleriyle, oyunlarıyla büyük bir çeşitlilik içerisinde yetiştik. Onun için başkalarından farklı olarak 360 derece bakabilme kabiliyetine sahip olabiliyoruz. Birbirimizi tanıyıp kucakladık. Biz hep beraber büyük Türk milletiyiz."

İftara İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Rumeli Platformu bileşeni dernek ve vakıf temsilcileri ile mensupları katıldı.