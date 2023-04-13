İçişleri Bakanı Soylu, Sultangazi'de partisinin teşkilat mensuplarıyla buluştu:

- "Aile yapısını ortadan kaldırmak isteyenlere, 'Sadece Tayyip Erdoğan gitsin' diyenlere ve onların sözcülüğünü yapanlara elbette teslim olamayız"- "Allah'ın izniyle bu seçimi de çok güçlü bir şekilde kazanacağız, Bay Kemal'e de 'bay bay' diyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aile yapısını ortadan kaldırmak isteyenlere, 'Sadece Tayyip Erdoğan gitsin.' diyenlere ve onların sözcülüğünü yapanlara elbette teslim olamayız." dedi.



Sultangazi'de partisinin teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Soylu, bazı bilim insanlarının Kahramanmaraş merkezli depremleri yerkürenin en büyük depremi olarak nitelendirdiklerini belirterek, tüm vatandaşlar evlerine kavuşana kadar bölgeyi yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Depremin etkilediği şehirlerde hizmet veren belediyelerden birinin de Sultangazi Belediyesi olduğunu aktaran Soylu, konteynerler, aşevleri ve diğer çalışmalarını anlatarak belediyeye teşekkür etti.



Soylu, halkın vereceği kararın başlarının üstünde olduğunu vurgulayarak, "Millet, 'Bunlar gitsin.' diyenlere mi itimat edecek, yoksa 20 yılda devrimler gerçekleştirenlere mi itimat edecek. Millet, 'Artık bunlar değişsinler.' diyenlere mi itimat edecek yoksa Türkiye'nin altyapısını güçlendirip birçok saldırıyla karşı karşıya kalmasına rağmen gemiye dalgalı denizlerde istikametini kaybettirmeyen ve selametle yolculuğuna devam ettiren Recep Tayyip Erdoğan'la beraber mi gidecek. Yine sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim; Allah'ın izniyle bu seçimi de çok güçlü bir şekilde kazanacağız, Bay Kemal'e de 'bay bay' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarında başörtülülerin de tüm haklarına kavuştuğunu ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aslında bizi istemeyenlerin, 'Bunlar gitsin' diyenlerin, bu ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunların büyümesini istedikleri tam bu noktada açıktır. Biz sadece bir zihniyet devrimi gerçekleştirmedik. Yıllarca Aleviler, 'Ben Aleviyim.' diyemedi. Yıllarca Kürtler 'Ben Kürt'üm.' diyemedi. Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkede bugün herkes kendi kimliğini, inancını, anlayışını ortaya koyabilecek bir kabiliyete sahiptir. Bu ülkede 47 plakalı araba Mardin’den çıkamazdı. 21 plakalı araba Diyarbakır'dan çıkamazdı. Tayyip Erdoğan huzur, kardeşlik getirdi ülkeye."

AK Parti'nin 2002'de yola çıktığında ''Hedef 2023'' ifadesini kullandığını belirten Soylu, bugün Türkiye için yeni hedeflerinin ''Türkiye Yüzyılı'' olduğunu kaydetti.

Partililerden gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için seçimlerde çok çalışmalarını isteyen Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Aile yapısını ortadan kaldırmak isteyenlere, 'Sadece Tayyip Erdoğan gitsin.' diyenlere ve onların sözcülüğünü yapanlara elbette teslim olamayız. Çok çalışıp, sandıklardan biz çıkacağız ve Türkiye Yüzyılı damgasını da bu kadrolar atacaklar. 'Tayyip Erdoğan ve bu kadrolar gitsin.' diyenler, gidip İngiltere'de faiz lobilerinin önünde diz kırdılar. Biz faiz lobilerinin adamı değiliz. Allah şahit, biz bu milletin, bu medeniyetin evladıyız. Şimdi en çok çalışacağımız döneme giriyoruz. Hiç endişe etmeyin, onların bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı var."

Toplantıya, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, bazı 2. bölge milletvekili adayları ve partililer katıldı.

Program sonrası Soylu caddedeki vatandaşlarla selamlaşırken, Togg marka makam aracı vatandaşlardan büyük ilgi gördü.