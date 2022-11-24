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İçişleri Bakanlığından “kadına yönelik şiddetle mücadele“ açıklaması:

- "Bu yıl 21 Kasım itibarıyla hayatını kaybeden kadın sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azaldı"

İçişleri Bakanlığından “kadına yönelik şiddetle mücadele“ açıklaması:
24 Kasım 2022 Perşembe 14:59

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı 21 Kasım itibarıyla hayatını kaybeden kadın sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azaldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) indirilme sayısı 4 milyon 292 bin 64'e ulaştı. Uygulama üzerinden bugüne kadar gelen 559 bin 175 ihbara, polis ve jandarma ekiplerince anında müdahale edildi.

- 6 milyon erkeğe bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi

Nisanda başlatılan "Kadına El Kalkamaz" projesi kapsamında, 5 milyon erkeğe bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verilmesi hedefi aşıldı. Bugüne kadar 6 milyon 377 bin 116 erkeğe ulaşıldı.

Bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi çalışmaları kapsamında, 109 bin afiş/pankart asıldı, 2 milyon 82 bin broşür dağıtıldı.

- Elektronik kelepçe uygulaması

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) bünyesinde oluşturulan Elektronik Kelepçe Merkezi ile hakkında tedbir kararı bulunan kişiler 7 gün 24 saat takip edilerek olası şiddet olaylarının önüne geçiliyor.

Elektronik Kelepçe Merkezi tarafından bugüne kadar 2 bin 95 vakanın takibi tamamlandı, aktif olarak 775 kişinin izlenmesi ise sürüyor.

- Kadın cinayetleri bu yıl yüzde 11 azaldı

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır can kaybının amaçlandığı çalışmalar sonucu, bu yıl 21 Kasım itibarıyla hayatını kaybeden kadın sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azaldı.

Etiketler; #içişleri bakanlığı #kades #kadına yönelik şiddet
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