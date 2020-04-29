İhtiyaç sahipleri ayçiçeği ekildi

Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 55 dönüm araziye yağlık ayçiçeği ekti. Hasat sonrası elde edilecek Ayçiçek yağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Ülke genelinde üretim seferberliği yapılırken, biz de ilçemizdeki fırsatları değerlendirerek bu mücadeleye omuz veriyoruz" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın tarım projelerinin birbiri ardına hayata geçirildiği duyuruldu. Tarımsal üretim ve araştırmalar üzerine yapılan çalışmalar ile çiftçiye model uygulamalar devam ederken, diğer yandan ekim yapılan arazilerden elde edilen ürünler hem ihtiyaç sahiplerine hem de çiftçilere bedelsiz dağıtılıyor. Bu amaçla belediyeye ait daha önce kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini sağladığı belirtilen Yılmaz’ın, bir yıl içerisinde toplam 600 dönümlük bir alanda başlattığı kapsamlı çalışmalara kesintisiz devam ettiği duyuruldu.

55 dönüm araziye ekildi

300 dönüm araziye yerli arpa tohumu ekimi, aromatik bitki yetiştiriciliği, fasulye ve nohut gibi bakliyat ürünleri hasadı, sebze ve meyve ürünleri ekimi, 15 bin adet atalık sebze fidesi yetiştiriciliği ile birçok doğal ürüne yönelik çalışmalar yapan Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, son olarak Gümüşyaka Mahallesi’nde 50 dönüm ve Alipaşa Mahallesi’nde 5 dönümlük alana yağlık ayçiçeği ekimi yaptı.

Tarımsal üretime yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Belediyemize ait arazilerimizi tarımsal üretim için değerlendiriyoruz. Yerli ve milli üretim ,ülkemizin kalkınmasında en büyük role sahiptir. Ülke genelinde üretim seferberliği yapılırken, biz de ilçemizdeki fırsatları değerlendirerek bu mücadeleye omuz veriyoruz. İstanbul’un en iyi ekilebilir verimli topraklarına sahibiz. İstanbul’un hayvancılık ve gıda üssü olabilecek, İstanbul’u gıda anlamında besleyecek tüm potansiyellerimiz var.” diye konuştu. Başkan Yılmaz, 55 dönüm arazide ayçiçeği ekiminin yapıldığını ifade ederek, “Çok kıymetli çiftçilerimizin destekleriyle bu projeleri hayata geçiriyoruz. Projelerimizin hasat zamanında güzel bir lansman düşünüyoruz” dedi. Projeye Ar-Ge amaçlı başlanırken, Eylül ayı itibarı ile hasadı gerçekleşecek olan ayçiçeklerden elde edilen bitkisel yağlar ise ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Silivri Gıda Bankası’na bağışlanacak.