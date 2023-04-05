İki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

 Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
05 Nisan 2023 Çarşamba 21:00

 Ankara'nın Çubuk ilçesinde Hüseyin Ç. yönetimindeki 06 LIP 18 plakalı otomobil, Çubuk-Şabanözü kara yolu Akkuzulu kavşağında Mücahit C'nin kullandığı 06 ACN 147 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile 06 LIP 18 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden Fatma, Halil, Kübra, Poyraz ve Mustafa Ç. yaralandı. Yaralılar, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Akkuzulu #Akkuzulu Kavşağı #ankara #çubuk #kaza #polis #Şabanözü #trafik #yaralı
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