İngiltere’de tıp eğitimi sistemi ülkemiz ile benzerlik gösterirken; Kanada ve ABD’den biraz farklıdır. Çünkü İngiltere’de lise eğitimini tamamlamış bir öğrenci tıp eğitimine direkt başlar fakat ABD ve Kanada’da öğrencilerden bir lisans derecesi bitirmesi beklenir.

Bu nedenle yurt dışında tıp eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilere ülke olarak İngiltere önerilir. İngiltere’de üniversite okumak uluslararası öğrenciler için her zaman diğer ülkelere oranla daha avantajlıdır. Nedeni ise; İngiliz üniversitelerinde yer alan bütün tıp fakülteleri devlet desteklidir. 32 tane tıp fakültesinin bulunduğu ülkedeki bütün fakülteler; Medical Schools Council’a bağlıdır. İngiltere’de tıp eğitimi 5 yılda tamamlanır ve öğrenimin ilk 2 yılı akademik derslerden oluşur. Geri kalan 3 yıl ise klinik eğitimleri kapsamında bir hastanede verilir. Bu 5 yıllık eğitimi başarıyla bitiren öğrenciler doktor unvanına kavuşurlar.

İngiltere’de Tıp Fakültesi Başvuruları

İngiltere’de tıp fakülteleri başvuruları, UCAS (University Central Admissons System) aracılığı ile yapılır. İngiliz üniversitelerindeki bütün tıp fakülteleri için son başvuru tarihi 15 Ekim’dir. İngiltere’de üniversite okumak isteyen öğrenciler normalde UCAS aracılığı ile 5 bölüme kadar tercih yapabiliyorken; bu durum tıp fakültelerine olan başvurularda biraz farklıdır. Tıp fakültelerini tercih edecek uluslararası öğrenciler ilk 4 tercihlerini tıp fakültelerinden yana kullanabilirken son tercihini ya boş bırakmak ya da medikal bir program olmayan bölüm yazmak zorundadırlar. İngiliz üniversiteleri, Türkiye’den gelen öğrencilerin tıp fakültesi başvurularına yönelik olarak lise diploması haricinde; International baccalaurate veya A-Level diplomasına sahip olmalarını ister. Ya da Türk öğrenciler başvurudan önce İngiltere’ye giderek A-level sınav hazırlık programlarına katılabilirler.

Yukarıda belirttiğimiz kurallardan ziyade İngiltere’deki birçok tıp fakültesi; iyi seviye İngilizce, başarılı bir mülakat ve UKCAT- United Kingdom Clinical Aptitute Test, BMAT – Biomedical Admissions Test gibi sınavlardan yüksek sonuçlar talep eder.

İngiltere’de Tıp Fakültesi için İstenilen Yeterlilikler

İngiltere’de üniversite okumak ve tıp eğitimi almak isteyen Türk öğrenciler için;

IB diploması, A Level diploması veya Adavanced Placement şartı aranır.

IB programına katılan öğrenciler için not ortalamasının minimum 38 ve üzeri olması istenir.

Higher Level seviyesinde Kimya, Biyoloji, Matematik veya Fizik dersi alması zorunluluğu bulunur.

AP programına katılan öğrencilerin 3 dersten 5,5,4 skorunu almaları istenir.

SAT I sınavına katılmanız her bölümden minimum 600 skorunu elde etmeniz istenir.

Tıp fakültelerinde alınan eğitimler İngiliz üniversitelerinde rekabete dayalı olarak işler. Ülke her yıl on binlerce yabancı öğrenciyi bünyesinde bulunan tıp fakültelerine kabul eder. İngiltere’de üniversite okumak ve tıp fakültesine girebilmek için; minimum 6.5 olmak üzere okuma, yazma, konuşma, dinleme sınavlarında 7.0 IELTS puanı almanız gereklidir. İngiltere’de tıp okumak istiyorsanız, üniversite seçimlerinizde, hastanelerle kuvvetli bağları olan kurumları seçmenizde fayda var. İngiliz üniversitelerinde alınan 5 yıllık tıp eğitiminden sonra mezunlar doktor unvanına kavuşur ve artı 2 yıl daha hazırlık programına katılırlar. Bu programda çeşitli uzmanlık alanlarına göre dersler alınır ve çalışmalar tamamlanır. Ardından doktorlar istedikleri yönde bir uzmanlık alanı seçerler ve bu yönde çeşitli sınavlara tabii tutulurlar. İngiltere’de tıp eğitimi aldıktan sonra uzmanlık alanınızı seçersiniz ve sıkı bir çalışma hayatına ilk adımınızı atarsınız. Eğitiminiz toplam 7 yıl kadar sürebilir ve başarıyla tamamladığınız anda Tamamlama Sertifikası (CCT) alırsınız.

Siz de İngiltere’de tıp eğitimi almak istiyorsanız daha detaylı bilgi için iletişim formumuzu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

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Kaynak : https://edukas.com.tr/blog/ingilterede-tip-egitimi/

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