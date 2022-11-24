İran ve BAE'li bakanlardan “ikili ilişkilerin genişletilmesi“ vurgusu

- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkiler, nükleer müzakereler ve Batı ülkelerinin İran'daki gösterilerle ilgili yaklaşımını ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

ANKARA (AA) - İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) iki ülke ilişkilerinin karşılıklı olarak genişletilmesini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, nükleer müzakereler ve Batı ülkelerinin İran'daki protestolarla ilgili yaklaşımı ele alındı.

Mevkidaşına, BAE dahil komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesini istediklerini aktaran Abdullahiyan, Tahran'ın İran ve BAE'li iş insanları arasında ortak bir toplantı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

İranlı Bakan, mevkidaşıyla görüşmesinde, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin, İran'da genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölmesi üzerine başlayan protestolara ilişkin yaklaşımını eleştirerek, bu ülkelerin "insan hakları konusunu siyasi saiklerle istismar ettiğini" savundu.

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid ise ülkesinin İran ile "istikrarlı ve dinamik" ilişkiler kurmak istediğini ifade ederek, ortak komisyon ve İran ile BAE'li iş adamlarının katıldığı ticaret komitesi toplantılarını düzenlemeye, Tahran'la ikili ilişkileri genişletmeye hazır olduklarını kaydetti.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının "siyasi bir yaklaşım" izlememesi gerektiğine değinen Bin Zayid, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve bu alandaki teknik anlaşmazlıkların çözülmesi çağrısı yaparak, anlaşmanın tüm tarafların çıkarına olacağı değerlendirmesinde bulundu.