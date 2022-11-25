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İran’da Beluçistan aşiret liderlerinden biri öldürüldü

İran’da Beluçistan aşiret liderlerinden biri öldürüldü
25 Kasım 2022 Cuma 02:21

TAHRAN (AA) - İran'da çoğunlukla Sünnilerin yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaletinde Beluçistan aşiret liderlerinden Emanullah Bacizehi’nin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği duyuruldu.

Merkezi İngiltere’de bulunan Beluç Aktivistler Örgütü, resmi Telegram sayfasından yaptığı paylaşımda, Zahidan’ın ileri gelenlerinden ve aşiret reislerinden biri olan Emanullah Bacizehi’nin akşam saatlerinde Zahidan şehrindeki Baset Caddesi’nde kimliği belirsiz kişilerin saldırısında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (İSNA) göre, Zahidan Devrim Savcısı Mehdi Şemsabadi adli soruşturma başlatıldığını, polislerin saldırganların kimliğinin tespiti çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Zahidan Polis Müdürü Yardımcısı Albay Hüdarahm Foruği faillerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü, "ilk bilgilerin bir aşiret anlaşmazlığını işaret ettiğini" aktarırken Beluç Aktivistler Örgütü ise "Bacizehi'nin Devrim Muhafızları tarafından öldürüldüğüne dair spekülasyonlar" dolaştığını ileri sürdü.

Diğer yandan, Beluç Aktivistler Örgütü, Emanullah Bacizehi’nin oğlu Hamid Bacizehi’nin 30 Eylül'de Zahidan’da yaşanan "Kanlı Cuma" olarak adlandırılan olaylar sırasında askeri güçlerle çıkan çatışmada öldürüldüğü bilgisini aktardı.

Etiketler; #Emanullah Bacizehi #iran #Sistan-Beluçistan
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