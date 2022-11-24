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İranlı hackerlar, İsrail'deki saldırıların “güvenlik kameralarından alınan görüntülerini“ paylaştı

İranlı hackerlar, İsrail'deki saldırıların “güvenlik kameralarından alınan görüntülerini“ paylaştı
24 Kasım 2022 Perşembe 15:08

ANKARA (AA) - İranlı bilgisayar korsanı bir grup, İsrail'in Batı Kudüs kentinde dün düzenlenen bombalı saldırı anına ait güvenlik kameralarından alınan görüntüleri, "Yıllardır, adım adım ve anbean sizi izliyoruz. Sizi hiç ummadığınız bir anda vuracağız demiştik." mesajıyla yayımladı.

İsrail'e daha önce de siber saldırılar düzenleyen ve kendilerine "Asa-yı Musa" adını veren hackerlar, dün Batı Kudüs’te düzenlenen iki saldırıdan birinin patlama anlarına ait güvenlik kameralarından alındığı anlaşılan görüntüleri Telegram'da paylaştı.

Söz konusu görüntüler "Yıllardır, adım adım ve anbean sizi izliyoruz. Sizi hiç ummadığınız bir anda vuracağız demiştik." ifadeleriyle paylaşıldı.

Bilgisayar korsanı grup, geçen yıl Savunma Bakanı Benny Gantz'ın evinde çekildiği iddia edilen fotoğrafları paylaşmıştı. Söz konusu grup, İsrail'e ait sunuculara erişerek, askerlerin de aralarında olduğu binlerce İsraillinin kişisel bilgilerini yayımlamıştı.

İsrail polisi, dün sabah Batı Kudüs’ün Givat Shaul ve Ramot kavşaklarında ayrı noktalardaki iki otobüs durağında yarım saat arayla bombalı saldırılar düzenlendiğini ve 1 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 4’ü ağır toplam 14 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.​​​​​​​

Etiketler; #hacker #iran #israil
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