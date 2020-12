İş hayatına atılmaya hazırlananlara 5 ipucu

Mezun olmak, aslında her öğrencinin sabırsızlıkla beklediği fakat gerçekleştikten sonra da içini korku saran bir durumdur.

Özellikle uzun yıllar devam eden eğitim hayatının sonrasında gerçek hayatla yüzleşmek ve hayallerinde ki işe kavuşmaya bir adım daha yaklaşıyor olması, insanı tarifsiz bir duyguya yöneltmektedir. İş hayatına hazırlanmak ve uzun yıllardır beklediği fırsatlara yakınlaşmak her ne kadar güzel duygular olsa da kesinlikle duygusal davranılmaması gereken bir durumdur. Hayatınızın geri kalanında oldukça etkili olacak bu evrede dikkatli olmalı ve aldığınız kararları özenle uygulamalısınız.

Diplomanızdaki unvana takılmayın

Mezun olduktan sonra diploma üzerinde ki unvana takılı kalmamaya özen göstermelisiniz. Özellikle kişisel becerilerinize ve aldığınız eğitimlere paralel bir şekilde çalışabileceğiniz farklı alanları da göz önünde bulundurmalısınız. Bu sayede daha fazla iş başvurusu yapabilme ve bu sayede daha kolay işe kabul edilme imkanını da elde etmiş olursunuz. Sadece diplomanızdaki unvana takılı kalır ve o kapsamda bir iş arayışına girişirseniz, iş bulma imkanınızın da daha kısıtlı kaldığını fark edebilirsiniz.

Bununla birlikte özellikle mezun olmadan öne birbirinden farklı alanlarda eğitim almak ve kendinizi geliştirmek adına kurslara katılmaktan asla geri durmamalısınız. Özellikle dil kursları, çeşitli bilgisayar programları, analitik beceri kursları ve bunlar gibi birçok eğitici kurslara katılım sağlayarak belge sahibi olabilirsiniz. Bu belgelerin sizin eğitimini aldığınız lisans programıyla bir bağlantısı olsun ya da olmasın, mutlaka işinize yarayacağını aklınızdan çıkarmayın.

Bu tür belge ve sertifikaların ilerleyen dönemlerde iş bulma, meslekte yükselme ve kariyer planlaması yapma konusunda birçok faydasını görebileceksiniz. Bununla birlikte bu tür belgeleri CV hazırlarken kullanabilmeniz de mümkün olacaktır. Bu sayede işverene karşı tam anlamıyla donanımlı bir personel olabileceğinizi ve birçok farklı konuda yeterli seviyede olduğunuzu da ispatlamış olacaksınız.

Kendinizi tanıyın

İnsanın kendisini tanıması, aslında en iyi işi bulabilmesi için gerekli olan en temel unsurdur. Kendinizi ne kadar iyi tanıyorsanız aynı zamanda kendinize en uygun işin hangisinin olabileceğini de biliyorsunuz demektir. Eğitim yaşantınız başta olmak üzere hayatınızın her anının, sizin üzerinizde oluşturduğu etkiyi asla yadsıyamazsınız. Bu süreç, özellikle iş hayatına atılmaya karar vermenizin ardından daha net bir şekilde kendisini hissettirecektir. İş hayatına atılmadan önce ne yapmak istediğinizi ve hangi alanda çalıştığınızda kendinizi daha mutlu hissedeceğinizi anlamış olmanız gerekecektir.

Bununla birlikte iş hayatından beklentileriniz ve kariyer planlamanız da oldukça önemlidir. İş hayatında sizi etkileyecek temel etkenleri bilerek hareket etmeniz ve bu şekilde bir iş planlaması yapmanız gerekecektir. Bu durum da kendinizi iyi tanıyor olmanız ve hayata dair isteklerinizi göz önünde bulunduruyor olmalısınız. Eğer kendinizi tanımadan ve geleceğe dair planlarınızı göz ardı ederek iş arayışına giriyorsanız, ilerleyen aşamalarda çeşitli sıkıntılar yaşamanız kaçınılmaz olacaktır. Bu gibi durumlarda en iyi ihtimalle mutsuz bir hayat yaşamak zorunda kalabileceksiniz.

Değişime hazırlıklı olun

İş hayatına atıldığınız ilk andan itibaren artık çok farklı bir yaşam şekline sahip olacağınızı unutmamalısınız. Alışageldiğiniz yaşam şeklinden sıyrılarak yeni bir hayatın akışına dahil olacağınızı unutmamalısınız. Özellikle öğrencilik yıllarının artık geride kalacağını ve düzenli bir yaşama adım atacağınızın da farkında olmalısınız. Bu durum hayatınızı değiştireceğinden dolayı farklı şeyleri yaşamaya da hazır olmalısınız. Artık gün içinde özgürce bir şeyler yapmanız ya da bir yerlere gitmeniz zor olabilir. Ayrıca sabahları belli bir saatte uyanmanız ve hızlıca iş yerine doğru yola çıkmak zorunda kalabileceksiniz. Bu durum farklı bir yaşam stilinin oluşmasına neden olabileceğinden dolayı sizin de bu değişime hazırlıklı olmanız oldukça önemli ve gereklidir.

Bu değişim sadece zamansal ya da kavramsal olarak algılanmamalıdır. Bu durumda yaşanacak değişim zihinsel ve duygusal olmak üzere aynı zamanda fiziksel olarak da sizi etkileyecektir. Her anlamda hayatınızı yenilemeye ve özellikle de yeni insanlarla tanışmaya hazır olmalısınız.

Öğrenciliğe devam edin

Öğrenmeyi ve hayatınıza yeni şeyler katmayı asla bırakmamalısınız. Artık her ne kadar öğrenci değilseniz bile hayatın size öreteceği çok fazla şeyi olduğunu unutmamalısınız. İş hayatına adım attıktan sonra her yeni günün, sizin için farklı şeyler hissettireceğinden ve bu sayede yeni bilgiler elde edeceğinizden emin olabilirsiniz. Ayrıca her geçirdiğiniz günün sizin için deneyim ve tecrübe anlamına geleceğini de bilmelisiniz.

Bununla birlikte yeni kurslara ve seminerlere katılmaya devam ederek farklı bilgilerin de elde edilmesine olanak sağlayabilirsiniz. Bu sayede yeni bilgiler elde ederek kariyer planlamanıza da katkıda bulunabilirsiniz. Özellikle farklı dil kursları ya da bilgisayar programları öğrenerek hem kendinizi yenileyebilir hem de çalıştığınız pozisyonlardan daha üst seviyelerde görev alabileceğinizi ispatlamış olursunuz. Bu durum hem kariyer olarak hem de ekonomik olarak birçok fayda sağlayacak ve sizi daha iyi bir duruma getirecektir.

Çok iyi bir şekilde CV hazırlamış olduğunuzdan emin olun

İş hayatına atılmak üzere olan kişilerin mutlak anlamda kendisi için hazırlanmış olan bir CV'ye ihtiyaç duyacağı, kaçınılmaz bir gerçektir. Özellikle her iş başvurusunda sizden CV talep edileceğini unutmamalısınız. CV hazırlamak oldukça önemlidir. Öyle sıradan bir hazırlık ile iş başvurularında bulunmanız, istediğiniz işe sahip olmanıza engel olabilecektir. Çünkü birçok firma, iş başvurularında verilen CV'lere büyük önem vermektedir. CV'ler sizi tanıdan birer belge olduğundan dolayı sizi çok iyi bir şekilde anlatmalı ve doğru bir şekilde hazırlanmış olmalıdır. Bunun için mutlaka profesyonel destek almanız gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız. CV hazırlama esnasında profesyonel destek almanız, iş başvurularında sizi bir adım öne çıkartacak ve bu sayede istediğiniz işi çok daha hızlı bir şekilde elde etmeyi başarmış olacaksınız.