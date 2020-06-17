İşletmelere Göre En İyi Raf Modelleri Nelerdir?

Marketlerdeki ürünlerin sergilendiği alanlarda sıkça rastlanan raf sistemleri, belli başlı depolanacak ürünlerden tutun da sergilenebilir ürünlere kadar hafif ve orta yük raf sistemlerinde çeşitli firmaların desteği bulunmaktadır. Tamamen yük ağırlığına göre raf sistemlerinin geliştirilip üretilmesiyle beraber günümüzde kullanım alanları da çok yaygındır.

Büyük depolarda, büyük ve ağır eşyaların saklanacağı, depo edileceği boş alanlarda çeşitli raflar bulunur. İsteğe bağlı olarak depolama yapılacak olan alanın tamamı için özel üretim yaptırarak istenilen en ve boylarda en iyi istifleme yöntemleriyle ürünlerin depolanması sağlanabilir. Gerekli güvenliğin sağlanacağı ve eksiksiz yapılacak aparatlarla doğru montajlama işleri, raf sistemleri kuran firmalar tarafınca gerçekleştirilmektedir.

Ağır Yük Raf Sistemleri Çeşitleri Nelerdir?

İşletmeler için özel olarak üretilen ağır yükler için raf sistemleri konusunda soğuk hava depo raflarından tutun da içine girilebilir, dar koridorlu, çift derinlikli depo raf sistemlerine kadar çeşitli üretimler istekleriniz doğrultusunda sağlanabilmektedir. Birçok yönden ağır yük raf sistemleri bulunur. İhtiyacınıza göre en doğru ölçüm ve istek belirlenerek, alan içerisinde en verimli kullanılabilir model proje halinde çizildikten sonra gerçeğe dönüştürülmesi mümkündür.

Hafif ve orta yüklü ikinci el raf sistemleri için göz atıldığında, genel olarak kullanım alanları perakende veya toptan üretimin yapıldığı depo alanları olmaktadır. Binlerce ürünün depolanacağı yerler olarak marketler, market depoları ve benzer hafif yükten sayılabilecek tüm işletmelerde çelik raf sistemleri, sipariş toplama raf sistemleri, yapı market raf sistemleri gibi çeşitli raf sistemi kurdurtabilirsiniz.

Yapı market ve gıda satışı sektöründe bulunan firmalar, hafif ve orta yük raf sistemleri istemekteler. Bu sistemde tüm satışa hazır ürünler alt raflarda bulunurken, depo alanı genel olarak üst raflarda yer alır.

Soğuk hava depo raf sistemlerinde depo alanının en iyi şekilde kullanımı söz konusudur. Hava akışını engelleyen bir yapı çalışılırken, paslanmaya ve kir tutmaya dayanıklı özel bir dış yüzeye sahip raflar tasarlanmaktadır.

Fazla ürün bulunan depolama alanlarında kullanılan diğer ağır yük raf sistemlerinden biri de içine girilebilir depo raf sistemidir. Bu sistemde aynı gruba ait ürünler bir arada depolanabilirken, bir koridor sistemi kurularak en iyi düzeyde raf sistemi arasında dolaşılabilir ya da taşıyıcı görevi gören bir yapı içerisinde de dilerseniz ürünleriniz sistem dahilinde taşıtılabilir.

Sektörün ihtiyacına göre en uygun depo planlamalarıyla beraber siz de raf malzemelerinde doğru firma ile en iyi ve güvenilir anlaşma içerisinde olabilirsiniz. Raf sistemlerinde ekipman kalitesi ve ekibin kurulum kalitesi önemli detaylardır. Talepleriniz olması halinde raf sistemleri konusunda tercih edeceğiniz firmaya ulaşarak bilgi ve destek almanız, satış öncesinde birçok sorunun kafanızdan yok olmasına yardımcı olacaktır.