ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Uygulanır?

Çoğu firmanın ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemini uygulamayı gerçekten istemesine rağmen başarılı olamayışının nedenlerini bu yazıda irdeliyoruz.

Şirketler neden ISO 9001 yönetim sistemini gerçekten tam anlamıyla uygulamakta zorlanıyorlar? Bunun temelinde yatan tek bir gerçek bulunuyor. Ne olduğunu merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Birincisi hemen hemen tüm firmaların odak noktası ISO 9001:2015 dokümanlarının hazırlanması oluyor. Her adımın başında kalite yönetim sistemi planlanırken tek hedef dokümanları hazırlayalım ve denetimi geçelim sonra ISO belgemizi alalım.

Bu mantık malesef pek işe yaramayan yöntem zincirini tetikliyor.

ISO 9001 Uygulamadan Önce Ana Hedef

Firmanızda ISO 9001 KYS dokümanlarını hazırlamadan önce mutlaka kesin bir kural var dikkate alınması gereken. Bu basit kural firma önündeki en büyük ilk engel. Yapılması gerekli şey ise kalite sorumlusu ataması yapmak. Kalite yönetim temsilcisinin artık zorunlu olmadığını biliyoruz. Ancak bu şirketinizin kalite kayıtlarını organize etmek için kalite yönetim temsilcisi ataması yapmanıza engel teşkil etmiyor.

Zaten uygulama sistemini bozanda bu ince ayrıntıda gizli. ISO 9001 standartı firmanıza kalite temsilcisi için bir "Atama" yapmanızı öneriyor. Dolayısıyla her firma sahibi iş insanı doğal olarak bir kalite yöneticisi "Atanması" ifadesine odaklanıyor.

Halbuki aslında yapılması gerekli olan sihirli hareket atama yapmak yerine güvenilir ve yetkin bir yönetim temsilcisinin işe daimi olarak alınmasından geçiyor. Bunu yapmadığınız müddetçe şirketin 9001 konusunda tam zamanlı bir uygulama hedefine ulaşması olağan görünmüyor.

Neden ISO 9001 KYS Temsilcisi İşe Alınmalı?

Aslında neden tam zamanlı bir ISO 9001 kys temsilcisini işe almanız gerektiği sorusunun yanıtı oldukça açıktır. Çünkü tüm organizasyonun işlenmesi, planlanması ve uygulanması için tam bir yetkinlik gerektiği ve bu zorunluluk için üst yönetimin taahhüt göstermesi ve bu amaçla liderlik sözü vermesi bu nedenden ötürü isteniyor.

Atama geçici görevlendirme gibi bir şey iken işe alım daimi ve sürdürülebilir iyileştirme için kalıcı bir faaliyet oluyor.

ISO 9001:2015 Türkçe pdf standartında görüleceği üzere bu taahhüt ISO 9001 yönetim sistemi için gerekli şartları karşılayacağınızı ve sistemin daimi olması için gerekli yetkinlikte personelin işe alınacağını (kaynak yönetimi) bu konuda ihtiyaç duyulan desteğin verileceğini firma üst yönetimi güvence altına alıyor.

Kalite Yönetim Temsilcisinin Görevleri Nelerdir?

Sıfırdan bir yönetim sisteminin kurulması ve uygulanması amacıyla temsilcinin öncelikle aşağıdaki ISO 9001 doküman ve kayıtlarını hazırlaması gerekiyor.

ISO 9001 Prosedürleri: Her prosedür mutlaka ilgili bölümün müdürüyle birlikte hazırlanacaktır. ISO 9001 Talimatları: Talimatlara hakim olan çalışanların desteğinin alınması gerekir. ISO 9001 Planları: Eğitim, kalite, üretim planları hazırlanmalıdır. ISO 9001 Görev Tanımları: Şirketinizdeki her iş pozisyonu için görev tanımları hazırlanmalı ve şemadaki tüm pozisyonlar için bir görev tanımı insan kaynakları lideriyle birlikte hazırlanmalıdır. ISO 9001 Formları: Her proses için ihtiyaç duyulan formların belirlenmesi ve hazırlanarak numaralandırılması zorunludur. ISO 9001 Prosesleri: Dokümanların proses bazında sınıflandırılarak ayrılması ve ihtiyaç halinde erişilebilir olması gerekir. ISO 9001 Organizasyon Şeması: Dördüncü maddede anlatıldığı gibi hazırlanmalıdır. ISO 9001 Politikaları: Şirket politikaları kalite hedefleriyle uyumlu ve entegre olmalıdır.