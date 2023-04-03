İsrail, Suriye'den gönderilen "uçan bir cismin" imha edildiğini açıkladı

İsrail, Suriye'den gönderilen
03 Nisan 2023 Pazartesi 00:06

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Suriye'den gelen "tanımlanamayan uçan bir cismin" imha edildiğini belirtti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den İsrail hava sahasına girdiği belirlenen "tanımlanamayan uçan bir cismin" hava kuvvetlerine bağlı hava gözetleme birimi tarafından takibe alındığı belirtildi.

Bunun ardından savaş uçakları ile helikopterlerin kalkışı için talimat verildiği aktarılan açıklamada, uçan cismin açık bir arazide düşürüldüğü kaydedildi.

Esed rejimi, 31 Mart'ta Şam'daki bazı noktaların İsrail tarafından hedef alındığını duyurmuştu.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Binbaşı Milad Haydari ile Yüzbaşı Mikdad Mehkani'nin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise ülkesinin "uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" belirtmişti.


Etiketler; #israil #suriye
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