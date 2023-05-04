İsrail'de hükümet karşıtı protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri sürüyor

- Protestocular başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde hükümet üyelerinin evlerinin önünde toplanarak bazı yolları kapattı, polis bir kişiyi gözaltına aldı

TEL AVİV (AA) - İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine ve sağ politikalarına karşı ülke genelinde kitlesel gösteriler ve sivil itaatsizlik eylemleri devam ediyor.

Başbakan Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine tepki gösteren İsrailliler, protestoların 18’inci haftasında yine sokaklara ve meydanlara indi.

Başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa gibi kentlerdeki gösterilere binlerce İsrailli katıldı. Ellerinde İsrail bayraklarıyla "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.

Netanyahu hükümetinin sağ politikalarına karşı çıkan protestocu gruplar, bu haftaki gösterileri, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlik hizmetinden muafiyeti ve ülke politikalarında söz sahibi olmalarına tepki olarak "Ulusal Eşitlik Günü" olarak isimlendirdi.

Tel Aviv'de İsrail bayraklarıyla yürüyüşe geçen yüzlerce gösterici kentteki ana caddelerde trafiği durdurdu.

Ülke ekonomisinin lokomotifi kabul edilen yüksek teknoloji sektörü çalışanları, Tel Aviv'in sembolik Habima Meydanı'nda sergiledikleri enstalasyon çalışmasında, biri devrilmek üzere olan 2 metre uzunluğundaki domino taşlarını yan yana dizdi. Göstericiler, hükümetin yargı düzenlemesinin "vergi gelirlerinin altıda birini sağlayan" yüksek teknoloji sektörüne verdiği zarara ve "bu sektörün darbe alması halinde domino etkisiyle tüm sektörlerin etkileneceğine" dikkati çekmek istediklerini belirtti.

ABD'de yayımlanan televizyon dizisinden esinlenen yüzlerce kadın gösterici de yargı düzenlemesine karşı kırmızı pelerin ve beyaz boneler takarak yaptıkları sembolleşen koreografiyi Tel Aviv'deki Hahamlık Mahkemesi önünde sergiledi.

İsrail polisi, ülkenin merkez bölgesindeki Ramat HaSharon'da yolu kapatanların arasından bir kişiyi "uygunsuz davranış" sergilediği gerekçesiyle gözaltına aldı. Ülke genelinde bakanların ve koalisyon ortağı partilerden milletvekillerinin evlerinin önünde de protestolar gerçekleştirildi.

- Aşırı sağcı Bakan'ın evinin önünde gösteri

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Kiryat Erba yasa dışı Yahudi yerleşim yerindeki evinin önünde de bir gösteri yapıldı.

Göstericiler, ülkede son dönemde artan cinayetlere işaretle beyaz örtü üzerine koydukları cansız mankenler ve kırmızı boyalarla cesetleri canlandırdı. Protestocular, kolluk kuvvetlerinden sorumlu Bakan Ben-Gvir'e hitaben "78 kişi öldürüldü, bir suçlu var. Senin sıran şimdi neredesin?" yazılı pankart açtı.

Batı Kudüs'te de cumhurbaşkanlığı konutu önünde yaklaşık 500 kadar gösterici toplandı.

Ülke genelinde gün boyunca Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı gösteriler planlanıyor.

- Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

- İsrail'de Haredilerin askerlik hizmetinden muafiyeti tartışması

İsrail'de büyük çoğunluğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyon civarındaki ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.



Askerliğin kadınlar ve erkekler için 3 yıl zorunlu olduğu İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler, 26 yaşına kadar Tevrat Kursları'nda (Yeşiva) eğitim aldıklarında askerlikten muaf tutuluyor.

İsrail basınındaki haberlerde, Ultra Ortodoks partilerin, zorunlu askerlikten muafiyet yaşının 26'dan 21'e düşürülmesini talep ettiği ancak ordunun buna karşı çıktığı belirtiliyor.

Haredi topluluğunun askerlik hizmetinden muaf tutulması ve aldığı devlet yardımları, tartışmalı yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolarda da sıkça gündeme geliyor.