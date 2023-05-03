Adalet Bakanı Bozdağ'dan "Siyasi istikrar" çağrısı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan "Siyasi istikrar" çağrısı
0
Bahçeli'den “3 Mayıs“ paylaşımı
Bahçeli'den “3 Mayıs“ paylaşımı
0
İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak, onların kendine hayrı yok
İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak, onların kendine hayrı yok
0
Kılıçdaroğlu: Kalıcı refahı Türkiye'ye getireceğiz
Kılıçdaroğlu: Kalıcı refahı Türkiye'ye getireceğiz
0

İsrail’de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri başladı

İsrail’de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri başladı
03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:24

TEL AVİV (AA) - İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinde kurulan 2 sandıkta, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oy verme işlemi saat 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seçimlerin milletimize demokrasimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bugün yurt dışındaki seçmenlerimizin Tel Aviv Büyükelçiliğimizdeki ilk oy kullanma günü. Yasal değişikliklerden sonra yurt dışındaki seçmenlerimiz 6. defa sandığa giderek oy kullanıyorlar. Her seçimde sandığa gitme ve oy kullanma oranları artıyor. Bu da tabii ki demokrasimiz için çok umut verici. Ben de az önce oyumu kullandım. Hayırlara vesile olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #​​​​​​​14 Mayıs 2023 Seçimleri #14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri #israil #Tel Aviv #Yurt dışı seçmen #Yurt Dışında Oy Kullanımı
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Uzun yol şoförlüğünü bırakan kadın şimdi de dolmuş kullanmaya başladı
Sonraki Haber
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "KAAN"a yönelik eleştirilere "Ahmet Kaya"lı yanıt:
0
Muşlu ailelerden çocukları için HDP önündeki eylem
Muşlu ailelerden çocukları için HDP önündeki eylem
0
"Hukuk Sokağı" ile öğrenciler haklarını daha iyi öğrenecek
0
Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 37 gözaltı
Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 37 gözaltı
0
Samsun'da tartıştığı kız arkadaşını silahla yaralayan zanlı yakalandı
Samsun'da tartıştığı kız arkadaşını silahla yaralayan zanlı yakalandı
0
Bakan Özer'den Ordu'nun 2 ilçesindeki hastanelerin seviyeleriyle ilgili açıklama
Bakan Özer'den Ordu'nun 2 ilçesindeki hastanelerin seviyeleriyle ilgili açıklama
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.