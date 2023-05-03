İsrail’de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri başladı

TEL AVİV (AA) - İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinde kurulan 2 sandıkta, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oy verme işlemi saat 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seçimlerin milletimize demokrasimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bugün yurt dışındaki seçmenlerimizin Tel Aviv Büyükelçiliğimizdeki ilk oy kullanma günü. Yasal değişikliklerden sonra yurt dışındaki seçmenlerimiz 6. defa sandığa giderek oy kullanıyorlar. Her seçimde sandığa gitme ve oy kullanma oranları artıyor. Bu da tabii ki demokrasimiz için çok umut verici. Ben de az önce oyumu kullandım. Hayırlara vesile olur inşallah." ifadelerini kullandı.

