İsrailli aşırı sağcı bakanların öncülük ettiği binlerce yerleşimciden gövde gösterisi

- Yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil çok sayıda yerleşimcinin silah ve otomatik tüfekler taşıması dikkati çekti- Aşırı sağcı Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan “yarım milyondan fazla Yahudi yerleşimciye ek olarak yarım milyon Yahudi daha getirip yerleştireceklerini” söyledi- İsrail askerleri, kaçak yerleşim birimi Evyatar’daki yürüyüşü protesto eden Filistinlilere ve bölgede görev yapan gazetecilere gaz bombası ve plastik mermilerle saldırdı

KUDÜS (AA) - İsrailli aşırı sağcı bakanlar ve çok sayıda milletvekilinin öncülük ettiği binlerce Yahudi yerleşimci, Filistin’deki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini desteklemek amacıyla işgal altındaki Batı Şeria’da yürüyüş düzenledi.

İsrail güçlerinin yoğun koruması altında düzenlenen yürüyüşe, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı ve ırkçı görüşleriyle öne çıkan partilerden “Yahudi Gücü”nün lideri Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook ve Zvi Sukkot gibi isimler öncülük etti.

İsrail basınına göre, aşırı sağcı 7 bakan ve 20 milletvekilinin yer aldığı yürüyüşe, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerden sorumlu İsrailli sözde yerel yetkililer ve bu yerleşimlerde yaşayan binlerce fanatik Yahudi yerleşimci katıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), yürüyüşe katılanların sayısını 17 bin olarak verdi.

Fanatik yerleşimciler, Batı Şeria’nın kuzeyindeki İsrail kontrol noktası “Za’tara” (Tapuah) kavşağından başlayarak, İsrail kanunlarına göre de “kaçak” inşa edilen yerleşim birimi Evyatar’a doğru yürüdü.

Filistinlilere karşı ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, burada yaptığı konuşmada, bakanlar olarak yürüyüşe katılmalarını "önemli bir mesaj" şeklinde değerlendirerek, "İsrail halkının güçlü olduğunu söylemek için buradayız." dedi.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich dahil yürüyüşe katılan çok sayıda yerleşimcinin silah ve otomatik tüfekler taşıması dikkati çekti.

Smotrich, yürüyüş sırasında Haaretz'e yaptığı açıklamada, "Burada altyapılar inşa ediyoruz ve yolları finanse ediyoruz. Tanrı’nın izniyle, burada yaşayan yarım milyona (Yahudi yerleşimciye) ek olarak yarım milyon Yahudi daha getirip yerleştireceğiz." dedi.

Eylem kapsamında İsrailli siyasiler, “Evyatar yerleşim birimi yeniden açılsın” yazılı büyük bir sembolik belgeye imza attı.

Yerleşimcilerin gövde gösterisine dönüşen yürüyüş nedeniyle bölgede Filistinlilerin de kullandığı ana yollar İsrail güçleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, İsrail ordusunun, İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından daha önce “kaçak” olduğu ve Filistinlilere ait özel bir arazi üzerine inşa edildiği gerekçesiyle tahliyesine karar verdiği Evyatar’da bu tür bir etkinliğin düzenlenmesine ilk kez izin vermesi dikkati çekti.

Kaçak yerleşim birimi Evyatar, Filistin beldesi Beyta’ya bakan bir tepenin üzerinde bulunuyor.

- İsrail askerleri Filistinlilerin protestosuna müdahale etti

Bu arada Evyatar yakınındaki Beyta beldesindeki Filistinliler, fanatik Yahudilerin yürüyüşünü protesto etti.

İsrail askerleri, Filistinli göstericilere ve bölgede görev yapan gazetecilere gaz bombası ve plastik mermilerle saldırdı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 100’den fazla göstericinin gazdan etkilendiği, 4 kişinin düşme sonucu, biri gazeteci 2 kişinin ise plastik mermi ile yaralandığı kaydedildi.

- Kaçak yerleşimler İsrail “hukukuna” göre de yasa dışı

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 145 büyük, 140 da kaçak yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda yaklaşık 666 bin yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs, işgal toprağı, buralardaki tüm yerleşim faaliyetleri de yasa dışı kabul ediliyor.

Kaçak yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapıların kurulmasıyla inşa ediliyor.

Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak, bu kaçak yerleşimler İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Kaçak yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralarda yaşayan Yahudi yerleşimcilere koruma sağlıyor.