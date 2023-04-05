İstanbul'da 18 milyon liralık soygun yapan zanlılar yakalandı

İstanbul'da 2 kuyumcu dükkanından yaklaşık 18 milyon liralık soygun yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 18 milyon lira değerinde pırlanta, saat ve altın çaldıkları belirlenen zanlılar, adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 18 milyon liralık soygun yapan zanlılar yakalandı
05 Nisan 2023 Çarşamba 13:12

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 17 Mart'ta Şişli'de, 23 Mart'ta Başakşehir'de gerçekleşen iki hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, H.E'ye ait Şişli'deki kuyumcu dükkanına gece saatlerinde iki ayrı motosikletle gelen 4 şüphelinin, camı kırarak içeriye girdiği ve dükkandaki pırlanta takılar ile maddi değeri yüksek 3 kol saatini çaldıkları ortaya çıktı.

Yüzlerini motosiklet kaskı ve maske ile gizlemeye çalışan zanlıların, iş yerindeki değerli eşyaları yanlarında getirdikleri poşetlere doldurdukları anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çalışmaların devamında, 4 şüphelinin Başakşehir'de O.Ş. adlı esnafın iş yerine de girdikleri ve aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları anlaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden eşkal ve kimlikleri belirlenen S.U. (35), S.D. (35), B.C.Ö. (26) ve E.D. (38) operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şişli'deki kuyumcudan yaklaşık 10 milyon lira değerinde pırlanta ve saat, Başakşehir'deki kuyumcudan 8 milyon lira değerinde altın çaldığı belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.(AA-DHA)

Etiketler; #Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği #kuyumcu #soygun
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