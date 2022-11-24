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İstanbul'da 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirilen operasyonda 12 zanlı tutuklandı

İstanbul'da 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirilen operasyonda 12 zanlı tutuklandı
24 Kasım 2022 Perşembe 12:54

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 ton 533 kilo 805 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekiplerin, 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu Esenyurt, Büyükçekmece, Kadıköy, Pendik ve Ümraniye'de belirlenen adreslere 16-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 131 kilo 785 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda yapılan çalışmada, Beylikdüzü'ndeki ana dağıtıcı 2 adres ile 2 aracı belirleyen ekipler, buraya da 23 Kasım'da eş zamanlı baskın yaptı.

Adresler ve araçlarda yapılan aramalarda 1 ton 746 kilogram likit, 1 ton 656 kilogram kristal olmak üzere toplam 3 ton 402 kilogram metamfetamin bulundu.

Toplam 3 ton 533 kilo 805 gram metamfetaminin Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Operasyonlarda yakalanan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken 10'unun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler; #istanbul #metafetamin #uyuşturucu operasyonu
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