Kılıçdaroğlu: Ben terör örgütleri ile asla masaya oturmadım, oturmayacağım
Kılıçdaroğlu: Ben terör örgütleri ile asla masaya oturmadım, oturmayacağım
0
Davutoğlu, Sinan Oğan ile görüştü
Davutoğlu, Sinan Oğan ile görüştü
0
Altılı masa CHP'de bir araya geldi
Altılı masa CHP'de bir araya geldi
0
Bakan Soylu: Son saniyeye kadar çok çalışacağız
Bakan Soylu: Son saniyeye kadar çok çalışacağız
0

İstanbul Havalimanı'nda bayram coşkusu  

İstanbul Havalimanı'nda bayram coşkusu  
19 Mayıs 2023 Cuma 11:34

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()  - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.  

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından organize edilen bayram etkinlikleri kapsamında bando takımının korteji yerli ve yabancı yolculardan büyük ilgi gördü. Yolculara Türk bayrağı dağıtılırken, bazı yolcular ise gösteriyi cep telefonlarıyla kayıt etti. Bayram etkinlikleri kapsamında gün boyunca tahta bacak, bando takımı, kurdele gösterisi ve 7 figürlü milli mücadele anıtı canlı heykeli yolcularla buluşacak.

İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni
Sonraki Haber
Dövizde ilçeden ilçeye kur farkı
Bakan Kasapoğlu, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
0
Uyuşturucu zulasını güvercin tutkunu polis buldu
Uyuşturucu zulasını güvercin tutkunu polis buldu
0
Dövizde ilçeden ilçeye kur farkı
Dövizde ilçeden ilçeye kur farkı
0
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni
0
İstanbul merkezli 4 ilde organ ticareti operasyonu: 9 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde organ ticareti operasyonu: 9 gözaltı
0
68 yaşındaki bastonluyu kurye olarak kullanan uyuşturucu çetesine operasyon: 7 tutuklama
68 yaşındaki bastonluyu kurye olarak kullanan uyuşturucu çetesine operasyon: 7 tutuklama
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.