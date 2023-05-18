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İstanbul merkezli 4 ilde organ ticareti operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde organ ticareti operasyonu: 9 gözaltı
18 Mayıs 2023 Perşembe 11:01

İstanbul merkezli 4 ilde sahte belge düzenleyerek organ ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
İngiliz uyruklu Mohammet Salem H., geçen sene Eylül ayında, İstanbul’daki özel bir hastaneye giderek yakın arkadaşı olan Beyhan B.’nin kendisine böbreğini vereceğini söyledi. Bunun üzerine ikiliden evraklar alındı ve bu evraklar hastanenin etik kuruluna gönderildi. Etik kurulu tarafından yapılan soruşturma gereği böbrek alıcısı Mohammet Salem H. ile Beyhan B. teknik takibe alındı. Çalışmalarda Mohammed Salem H. ile Beyhan B.’nin, Mehmet Abdullah O. ve Hamza T. tarafından tanıştırıldığı, böbrek nakli için İngiltere’den gelen Salem H.’yi hastane çalışanı Dilek Ş.’nin havaalanında karşılayıp otele yerleştirdiği belirlendi. Bunun üzerine konuyla ilgili Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.
Polis, organ nakli için organizasyon yaptıkları belirlenen Mehmet Abdullah O. ile Hamza T.’yi fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalarda hastane çalışanı Dilek Ş. ile Mehmet G. de organizasyon şebekesinin içinde olduğu saptandı. Ayrıca ekipler yine hastane çalışanı İlyas Ç.’nin de Salem H.’yi ‘dosyanı etik kurulundan geçireceğim’ diyerek 5 bin dolar dolandırdığı belirlendi. 

ANTALYA'DA NAKİL ENGELLENDİ
Ekipler çalışmaların devamında örgüt yöneticisi ve organizatör olduğu tespit edilen Mehmet Abdullah O.’nun da Antalya’ya giderek böbrek alıcısı Ece Ü. ve böbrek vericisi Mehmet K.’yı buluşturduğunu, bu kişilerin de Eylül ayında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılan etik kuruluna katılımlarını sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin, etik kurul toplantısında böbrek alıcısı Ece Ü.’nün babası Fehmi Ü. ile donör Mehmet K.’yı arkadaş gibi göstererek usulsüz bir şekilde nakil yapmaya çalıştığı tespit edildi. Ekipler bunun üzerine Antalya’daki ilgili polis birimiyle görüştü ve yasa dışı naklin gerçekleşmesini engelledi. Bu sırada İstanbul polisi organ nakli şebekesinin çözülmesi için çalışmalarına devam etti.

DONÖR AYARLADILAR, HASTA HAYATINI KAYBEDİNCE NAKİL GERÇEKLEŞMEDİ
Çalışmalar devam ederken örgüt yöneticisi ve organizatör Mehmet Abdullah O.’nun farklı bir konuya aracı olarak Mehmet M. isimli kişiyle organ naklinde verici olması konusunda anlaştığı ancak alıcı kişinin vefat etmesi sonucu naklin gerçekleşmediği anlaşıldı. Çalışmalar kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 10 Mayıs’ta İstanbul, Gaziantep, Adana ve Antalya’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt üyeleri İlyas Ç., Dilek Ş. ve Mehmet G. İstanbul’da, Ece Ü, Fehmi Ü. ve Mehmet K. Antalya’da örgüt yöneticisi Mehmet Abdullah O. ve örgüt üyesi Mehmet M. Gaziantep’te, örgüt yöneticisi Hamza T. ise Adana’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, örgüt yöneticisi Mehmet Abdullah O. ,Hamza T., örgüt üyesi Mehmet M., Mehmet G., İlyas Ç. ve Dilek Ş. tutuklanırken, donör Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Böbrek alıcısı Ece Ü. ve babası Fehmi Ü. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul
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