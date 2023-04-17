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İstanbul merkezli 7 ildeki oto hırsızlığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ildeki oto hırsızlığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
17 Nisan 2023 Pazartesi 12:24

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 17 araç hırsızlığına karıştığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kent genelinde park halindeyken çaldıkları çeşitli marka ve modeldeki otomobillerin ruhsat bilgilerini "change" yöntemiyle aynı marka ve modeldeki araçlarda kullanıp, bunları vatandaşlara satarak haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

Çalışmalar neticesinde 17 otomobilin kimlik bilgilerini özel yöntemlerle değiştirerek suç işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli Bursa, Mardin, Hatay, Diyarbakır, Samsun ve Tekirdağ'da 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin "change" yöntemiyle bilgilerini değiştirerek sattıkları otomobiller de otoparkta basın mensuplarına gösterildi.

Etiketler; #ASAYİŞ #oto hırsızlığı #polis
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