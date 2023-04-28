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İstanbul'da isale hattına verilen zarar, tramvay seferlerini aksattı

- Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattında biriken su nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor

İstanbul'da isale hattına verilen zarar, tramvay seferlerini aksattı
28 Nisan 2023 Cuma 17:21

İSTANBUL (AA) - T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı seferlerinde, çalışma sırasında zarar gören isale hattından gelen suyun birikmesi nedeniyle aksama yaşanıyor.

Eyüpsultan Silahtarağa Tüneli yanında yürütülen altyapı çalışması sırasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) isale hattı zarar gördü.

İsale hattından tramvay yoluna dolan su nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerin Cibali-Devlet Hastanesi ve Cep Otogarı-Alibeyköy Merkez istasyonları arasında yapıldığı bilgisi verildi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise "Eyüpsultan Silahtarağa Tüneli yanında çalışma yapan TEİAŞ yüklenici firmasınca 600'lük isale hattımıza zarar verilmiş olup, ekiplerimiz ivedilikle onarım çalışmasına başlamıştır. Hattımıza zarar verenler ve vatandaşımızı mağdur edenler hakkında yasal başvuru yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler; #elektrik #iptal #iski #sefer #su #tramvay
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