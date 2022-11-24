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İstanbul’daki terör saldırısı zanlılarının Bulgaristan’daki duruşması ertelendi

- Mahkeme, Bulgaristan'da yakalanan 5 şüphelinin tutukluluğunun devamına karar verdi

İstanbul’daki terör saldırısı zanlılarının Bulgaristan’daki duruşması ertelendi
24 Kasım 2022 Perşembe 15:36

SOFYA (AA) - İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi olarak Bulgaristan'da yakalanan 5 kişinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilerek duruşma 29 Kasım'a ertelendi.

Sofya Temyiz Mahkemesi, Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısı şüphelisi 5 kişinin tutukluluğuna ilişkin itirazı görüştü.

Avukatlar, sanıkların tutukluğuna itiraz etti.

Savcılar, sanıkların suçlarıyla ilgili gelen yeni kanıtları incelemek için ek süre istedi.

Mahkeme, 5 şüphelinin tutukluluğunun devamına ve duruşmanın 29 Kasım'a ertelenmesine karar verdi.

5 şüpheli arasında, firari şüpheli Bilal Hassan’ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami de yer alıyor.

- 5 şüpheli Bulgaristan’da yakalandı

İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi 5 kişi, 19 Kasım'da Bulgaristan’da yakalanmıştı. 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüpheliler arasında firari şüpheli Bilal Hassan’ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami de yer alıyor.

İstanbul Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te düzenlenen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

Etiketler; #Beyoğlu İstiklal Caddesi #bulgaristan #dava #saldırı #şüpheli
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