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İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
13 Nisan 2023 Perşembe 20:29

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Etiketler; #Sahil Güvenlik Komutanlığı #düzensiz göçmen #dikili
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