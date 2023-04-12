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İzmir açıklarında geri itilen 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
12 Nisan 2023 Çarşamba 18:27

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 68 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot ve 3 can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 68 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Öte yandan Karaburun ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik gemisi, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan lastik bottaki 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler; #dikili #düzensiz göçmen #izmir #karaburun #yunanistan
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