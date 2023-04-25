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İzmir'de silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'de silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü
25 Nisan 2023 Salı 03:06

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atilla Mahallesi İnönü Caddesi'nde Mehmet Aydın (42), yanına gelen kimliği belirlenemeyen kişiyerce silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay sonrası şüpheliler bir otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Aydın, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler; #silah ve bıçaklı saldırı #konak #izmir
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