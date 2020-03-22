İzmir Koronavirüs tedbirleri almaya devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi koronavirüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla kentlilerin sıraya girdikleri mekanlarda birbirlerine en az 1 metre mesafe bırakmasını sağlayacak zemin çıkartmalarını yerleştirmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi hatırlatan zemin çıkartmaları hazırladı. Koronavirüs bulas¸ma riskini azaltmak amacıyla insanların birbirlerinden en az 1 metre uzakta durması gerektiğini hatırlatan zemin çıkartmaları, kent genelinde yapıştırılmaya başlandı. Sıraya giren insanlar çıkartmaların üzerinde duracak, bu sayede ön ve arkalarındaki insanlarla aralarında 1 metre mesafe bırakmış olacak.

Mesafeni koru

Üzerinde “Sağlığın için mesafeni koru. 1 metre yeterli” yazan zemin çıkartmaları özellikle insanların sıraya girip kuyruk oluşturduğu bankamatik önlerinde, eczane ve market sıralarında koruma önlemlerini artırmayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri zemin uygulamasıyla beraber üzerinde, “Sağlığını korumak için alışverişten sonra lütfen hemen eve dön” yazan afişleri de esnafa dağıtmaya başladı.

1 metre olmalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal mesafe noktalarıyla ilgili çalışması esnaf ve yurttaşları da rahatlattı. Eczacı Havva Tekin, “İnsanların dışarıda birbirleriyle arasındaki mesafenin mutlaka 1 metre olması gerekiyor. Biz de eczaneye aynı anda üç-dört kişiden fazla insan almıyoruz. Risk grubundaki insanların dışarı çıkmaması, zorunlu nedenler için çıkanların da sosyal mesafeye özen göstermesi gerekiyor. Bu nedenle Büyükşehir’in bu çalışmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Farkındalık yeterli değil

Forbes Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği Başkanı Okan Düzova ise “İnsanların hala 1 metre kuralıyla ilgili farkındalığı yeterli düzeyde değil. Dışarı çıktıklarında birbirlerine çok yakın durduklarını, kuyrukta beklediklerinde mesafeye dikkat etmediklerini görüyoruz. O nedenle bu çıkartmalar oldukça faydalı olacak” şeklinde konuştu.

Esnaf Aygün Dökmeciler ise “Maalesef bu işin ciddiyeti hala anlaşılmadı. İnsanların evinde kalmaları gerekiyor ama dışarı çıkıyorlar. Farkındalık adına bilgilendirme afişlerinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Alıp hemen dükkâna astım” dedi.

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Altyapı kurumlarına uyarı

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, hayati önem taşıyan altyapı hizmetlerinin kesintiye uğramaması için devam eden çalışmalarda tüm önlemlerin sıkı bir şekilde alınmasını ve doğrudan vatandaşı ilgilendiren durumlara acil müdahale edilmesini istendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle kentteki tüm altyapı kuruluşlarından su, doğalgaz, elektrik ve benzeri hizmetlerin aksamaması için çalışmaların azami dikkat ve özenle yürütülmesini istedi. Tebliğe göre, acil olmayan işlerin ötelenmesi de söz konusu. Uyarıları dikkate almayan kurumlara cezai yaptırımlar uygulanacak. Türkiye ile birlikte 170’den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınına yönelik önlemler artırılırken İzmir’de de yerel yönetim altyapıda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm ilgili kurumları uyardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe imzasıyla yayımlanan tebliğde, hayati önem taşıyan altyapı hizmetlerinin kesintiye uğramaması için devam eden çalışmalarda tüm önlemlerin sıkı bir şekilde alınmasını ve doğrudan vatandaşı ilgilendiren durumlara acil müdahale edilmesini istendi.

Kesinti olmasın

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Gaz, Gediz Elektrik, Türk Telekom, TEİAŞ, BOTAŞ, İzmir Jeotermal gibi enerji ve altyapı şirketleriyle internet sağlatıcı özel şirketlere gönderilen yazıda şu uyarılarda bulunuldu: Bilindiği üzere Covid-19 virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmeye başlandığından, vatandaşlarımızın sağlıklı ve steril ortamda yaşam sürdürülebilmeleri adına altyapı çalışması yapan tüm kurumların da çalışmalarında gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımız için hayati önem taşıyan altyapı hizmetlerinin kesintiye uğramaması için devam eden çalışmalarınızda tüm önlem ve tedbirlerin sıkı bir şekilde alınması, direkt vatandaşlarımızı etkileyen durumlara bekletilmeden acil olarak müdahale edilmesi ve mümkün olduğunca çalışmaların asgari oranda yürütülmesi, aksi takdirde müdürlüğümüzce en ağır cezaların uygulanacağının bilinmesi hususunda gereğini önemle ve acilen rica ederim.

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Can dostlar unutulmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi sokaktaki hayvanların gıda ihtiyacını karşılayan işletmelerin koronavirüs nedeniyle hizmete ara vermesi üzerine 11 merkez ilçede mama dağıtımına başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sokaktaki hayvanların gıda ihtiyacını karşılayan işletmelerin koronavirüs nedeniyle hizmete ara vermesi üzerine devreye girdi. Büyükşehir 11 merkez ilçede sokak hayvanları için mama dağıtımına başladı. Dağıtım sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde sürecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez dışındaki ilçelerde sokakta yaşayan hayvanlara da koronavirüs nedeniyle mama dağıtımını sürdürmeyi hedefliyor. Büyükşehir kış aylarında sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için merkezin dışındaki 19 ilçede 70 ton kuru mama dağıtmıştı.