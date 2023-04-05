İzmir merkezli askerlere yönelik FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında askerlerin de olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

İzmir merkezli askerlere yönelik FETÖ operasyonu
05 Nisan 2023 Çarşamba 07:15

İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve sivil unsur yapılanmasına  yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK ve sivil unsur yapılanmasında yer alan, ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 5'i Hava Kuvvetleri ve 4'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 4'ü muvazzaf olmak üzere 9 asker, 16'sı ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 10 ilde saat  01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2'sinin Üsteğmen ve 7'sinin ise Astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #PDY #İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı #türk silahlı kuvvetleri #tsk #izmir #fetö
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