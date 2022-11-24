İzmir ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

İZMİR (AA) - İzmir, Denizli, Aydın, Uşak ve Manisa'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında törenler düzenlendi.

İzmir'deki Cumhuriyet Meydanı'nda öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yentür, öğretmenlerin en güzel eserinin ülkesini ve milletini çok seven nesiller yetiştirmek olduğunu belirtti.

Tüm meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Yentür, şunları kaydetti:

"Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretmenler için şu cümleyi kurar, 'Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir.' Milletimizin istikbaline uzanan yolda en büyük gayreti gösteren öğretmenlerimiz bir gün değil, bir ömür baş tacıdır. Milli ve manevi değerlerimizin aydınlığında yetiştirdiğimiz, vatanına ve milletine meftun evlatlarımız, ülkemizin aydınlık teminatı olacaktır. Şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde mesleğini sınıf duvarlarının ötesine taşıyarak geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye'sini inşa etmek üzere hizmette bulunan siz değerli öğretmenlerimize müteşekkiriz."

Kutlama programı, öğretmenlere yönelik Sabancı Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

- Denizli

Denizli'de de İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, öğretmenlerle Valilik binası yanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ekici, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin insanlık tarihinin en önemli mesleği olduğunu belirterek, "Toplumların gözünde her zaman saygıdeğer olmayı hak etmiş öğretmenler, tarih boyunca, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar hep bilgilenme, aydınlanma öncüleridir, diğer bütün mesleklerin üstünde, bu mesleklerin yapıcısı ve yaratıcısıdır." dedi.

Konuşmaların ardından Ekici ve beraberindekiler, Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret etti.

- Aydın

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin ardından Okumuş ve beraberindekiler, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

- Uşak

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Vali Turan Ergün, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Ergün, "Öğretmenlik bir mesai mesleği değil, fedakarlık mesleğidir. Çünkü öğretmen insana dokunur ve insanı şekillendirir. İnsanın şekillenmesiyle toplumlar ve dünya şekillenir. İyi bir toplum ve iyi bir dünya kurmak öğretmenlerimizde başlar." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise "Çocuklarımızın iyi birer birey olarak yetişmesi için yapmış olduğunuz özverili çalışmalardan dolayı hepinize minnettarız. Tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan kısa filmin gösterimi yapıldı.

Daha sonra öğretmenler tarafından müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, kurum müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

- Manisa

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Manisa Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Vali Yaşar Karadeniz, programdaki konuşmasında, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Öğretmenler Günü kutlamalarının herkes için çok farklı olduğunu belirten Karadeniz, genel kutlama formatı dışında programların çok daha güzel olduğunu söyledi. Karadeniz, programda emeği geçen tüm öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici de öğretmenliğin her şeyden önce bir ideal, gaye ve hizmet mesleği olduğunu vurguladı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de katıldı.