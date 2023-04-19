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İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı
19 Nisan 2023 Çarşamba 09:39

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan plakasız motosikletteki 2 çocuk yaralandı.

Sekiköy Mahallesi Mezarlığı yakınında M.C'nin kullandığı 35 AYV 504 plakalı otomobil ile A.G. (14) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle A.G. ile motosikletin arkasında bulunan arkadaşı M.F.E. (15) yere savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri A.G'yi Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, M.F.E'yi ise Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Etiketler; #ağır yaralı #kaza #ödemiş
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