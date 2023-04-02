İzmir'in de içinde bulunduğu 10 ilde 61 kişi gözaltına alındı

Paravan şirketlerde işe aldıkları kişilerin üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çektikleri belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İzmir'in de içinde olduğu 10 ilde 61 şüpheli yakalandı.

İzmir'in de içinde bulunduğu 10 ilde 61 kişi gözaltına alındı
02 Nisan 2023 Pazar 12:22

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, paravan şirketlerde işe aldıkları kişilerin üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çektikleri belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 61'i yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, paravan şirketlerde işe aldıkları kişilerin üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çektikleri belirlenen 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon ilerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 61 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanların, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #suç örgütü #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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