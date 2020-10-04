İzmirli şef Şahin Yılmaz'ın hedefi; Avrupa

40 yıllık baba mesleği olan aşçılığı 13 yaşında babasının yanında öğrenmeye başlayan Şahin Yılmaz (28) genç yaşına rağmen mesleki anlamda gösterdiği başarılarla sektöre damga vuruyor. Yaptığı lezzetli yemekler dışında gastronomi üzerine yazarlığını yaptığı kitaplar, sektöre yeni atılacak öğrencileri bilgilendirmek amacıyla verdiği konferanslar ve sektörün ileri gelen isimleri ile yaptığı röportajlar ile adından sıkça söz ettiren genç şef, sıradaki hedefinin Avrupa olduğunu söylüyor

1993 doğumlu İzmirli Şef Şahin Yılmaz, Gastronomi sektörüne henüz 13 yaşındayken babasının yanında başladı. Bulaşıkçılıktan temizliğe mutfağın her alanına giren genç şef yıllar içinde babasından öğrendiklerini yeteneğiyle birleştirip bir çok şehirde farklı mutfakların aranılan aşçısı haline geldi. Yılmaz, “İş ilk önce bulaşık ile başlıyor sonra yavaş yavaş yeşillik ayıklamaya ve balık temizlemeye geçiliyor. Öğrenme süreci en önemlisi. Yemek kısmına geçmeden önce mutfağın düzeni, temizliği öğreniliyor. Sonra bir bakmışsınız elinize bıçağı almışsınız. Daha sonra sadece lezzet üzerine odaklanıp ince detaylara takılıyorsunuz” diyerek 28 yaşında genç bir şef olmanın güzelliklerini aktardı. “Çok küçük yaşlarda stevard olarak bu günlere geldim. Genç yaşta usta olma şansı yakaladım. Profesyonellik alanım deniz ürünleri. Türkiye çağında federasyonlar, dernekler ve yarışmalara katılıp dereceler alıyorum. Genç yaşta usta olmak mutluluk verici, şimdiden yeni usta adaylarını yetiştirmeye başladım. İşin eğitme yanında olmayı daha çok seviyorum” şeklinde konuştu.

İşin temeli hayal gücü

‘Bu sektöre alaylı olarak kardeşimle birlikte çok küçük yaşlarda başladık, babamdan çok fazla şey öğrendik fakat kendinizi geliştiremezseniz aynı yerde dönüp durursunuz. Araştırmak çok önemli. İyi bir aşçı olabilmek için el lezzeti kadar hayal gücünün de iyi olması gerekir. Fakat yenilik adı altında birbirine uymayan lezzetler ve sunumlar sadece sizi komik yapar. Kesinlikle yeni aşçı adayları araştırmacı olmalı.’ diyen genç şef sektöre yeni atılacak öğrenciler için ise, ‘Bir şeyi gözünde canlandırıp daha sonra pratiğe dökmek gerekiyor. Gastronomi öğrencileri ‘okumakla boşuna mı zaman kaybediyoruz, biz de mi alaylı olsak’ diye soruyorlar. Kesinlikle böyle düşünmemeleri gerektiğini söylüyorum. Vakit kaybetmiyorlar. Biz ne kadar teknik yetişmiş olsak da onlarda teori olarak bilgi ön plana geliyor. İlerde çalıştıkları yerlerde teknik bilgiye de ulaşacaklar ama en önemlisi yaratıcılık, el pratikliği ve el lezzeti’ tavsiyesinde bulunuyor.

Aşçılığın yanısıra

Bir çok farklı şehirde, farklı pozisyonlarda, mutfak departmanında görev alan Yılmaz, çeşitli ulusal&uluslararası yarışmalarda derece elde edip çeşitli üniversitelerde konferanslar ve workshoplar düzenliyor. Türkiye de sektörel dev sanal gazete kurucularından olan şef Şahin Yılmaz Haberchef.org, Gastronot.net gibi sitelerde sektörün önde gelen isimleriyle yaptığı röportaj ve sektörel haberlere yer vererek alanında bir ilki yaratmış oldu. Aynı zamanda ‘Gastro Sözlük’ kitabında yazar olarak yer alan Yılmaz, ‘Sektördeki eksiklikten ve dağılmış olan bilgileri bir yere toplamak amacı ile akademisyenlere, öğrencilere ve sektörde ki seflerimize yarayacağanı düşünerek bi kitaba başladık. İşiniz veya eğitim alanınız ne olursa olsun, yaşamınız boyunca baş ucu kitaplarınız arasında tutacağınıza inanmak istiyor ve en içten dileklerimizle bu sözlüğün sizlere yararlı olmasını umut ediyoruz.’ diyor ve yeni yazdığı kitabının çok kısa bir süre sonra bitmek üzere olduğunun müjdesini veriyor.

Sıradaki hedefim Avrupa

Türk mutfağının Avrupa’da yanlış tanıtıldığını savunan Şahin Yılmaz, ‘Bundan sonra ki hedefim sadece Türk Mutfağına odaklı, tüm dünya mutfağımızı biliyor, ama bizim bazı ustalarımız Turkish ravioli, Turkish pizza yapmaya devam ederlerse mutfağımıza dünya sadece gülecektir. Globalleşirken kendi mutfağımı

tanıtmak istiyorum.’ diyor.



